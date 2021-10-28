164 yıllık Rum kilisesinde defineci tahribatı



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'ndeki Agios Prokopios Kilisesi, define arayan kişiler tarafından tahrip edildi. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere tanıtım yapan Melikgazi Belediye Kültür Rehberi Ahmet Bektaş, "164 yıllık geçmişe sahip olan Rum kilisesi bir zamanlar büyük oranda tahrip edildi. Burası çocukların oyun alanı olmuştu. Belediye buranın girişlerini kapatarak, bir nebze tahribatın önüne geçti" dedi.

Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde 1857 yılında Rumlar tarafından inşa edilen Agios Prokopios Kilisesi, define arayan kişiler tarafından tahrip edildi. Bir dönem kapısı açık duran ve çocukların oyun alanı olan kilisede duvarlarda bulunan fresklerin tamamı yok edildi. Kilisenin iç duvarları ise, bıçak ve diğer sivri cisimlerle tahrip edildi. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere tanıtım yapan Melikgazi Belediye Kültür Rehberi Ahmet Bektaş, "Ağırnas Mahallesi tarihi dokusu ile Koramaz Vadisi sınırları içinde yer alan bir yer. Birçok medeniyete ait kalıntının yer aldığı mahallede önemli turizm değerlerinden birisi de 1857 yılından yapılmış Agios Prokopios Kilisesi'dir. Geçmiş zamanda birçok amaçla kullanılan bu tarihi yapı tahrip edildi. Bir dönem çocukların oyun alanı haline getirilen kilisenin turizme kazandırılması gerekir. Melikgazi Belediyesi kilisede daha fazla tahribat oluşmaması için kapılarını kilitledi. Böylelikle bir nebze de olsa tahribatın önüne geçildi. Osmanlı döneminin mimar başı olan Mimar Sinan'ın da doğduğu kasaba olan Ağırnas'taki kilisenin restore edilip, turizme açılması en büyük temennimiz" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-10-28 10:57:06



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