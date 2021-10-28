Kayseri'de sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına ilçeler de dâhil olmak üzere yıl sonuna kadar ücretsiz toplu ulaşım desteği verileceğini duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar ücretsiz ulaşım hakkının Kayseri’de de Cuma gününden itibaren uygulanacağını belirterek, “Dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen ve aramızdan pek çok yakınımızı, vatandaşımızı alan koronavirüs ile mücadelede devletmillet el ele, elimizden ne geliyorsa yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak da bu süreçte sağlık çalışanlarımızın her daim yanında olduk” dedi. Koronavirüs konusunda faaliyet gösteren filyasyon ekiplerine 87 araç ve 108 personel ekip ile destekte bulunduklarını kaydeden Büyükkılıç, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına da ücretsiz ulaşım desteği verdiklerini hatırlattı. Başkan Büyükkılıç, “Sağlık çalışanlarımıza ne kadar destek versek azdır. Ülke olarak birlik ve beraberliğin en çok sağlanması gereken bu dönemlerde sağlıkçılarımıza çok şey borçluyuz. Sağlık çalışanlarımıza destek amacıyla onların özel halk otobüsleri ve ilçeler de dâhil toplu ulaşım hizmetinden Cuma gününden itibaren yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecekler” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bir doktor başkan olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere salgın ile fedakârca mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına minnetlerini ve şükranlarını iletti.

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