Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köprübaşı mevkinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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