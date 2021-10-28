Kocasinan Belediyesi, çiftçilere ata tohumu gacer buğdayını dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan Belediyesi, çiftçilere ata tohumu gacer buğdayını dağıttı

İHA

Kocasinan Belediyesi, çiftçilere ata tohumu gacer buğdayını dağıttı

Kocasinan Belediyesi tarafından çiftçilere Anadolu’da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer buğdayı dağıtıldı. KAYÇEV tesislerinde düzenlenen törende gacer buğday tohumlarını çiftçilere veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gacer buğdayının Kocasinan’da yaygınlaştırılması için çalıştıklarını ve Kocasinan’ı her alanda olduğu gibi tarımında merkezi yapacaklarını söyledi.
Hasanarpa Mahallesi’nde bulunan KAYÇEV tesislerinde düzenlenen programa; Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ayhan Temiz, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.
Geçen yıl ekimi yapılan ve bu yıl hasadı gerçekleştirilen gacer buğdayının Kocasinan’da yaygınlaştırılması için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan uygulamanın Türkiye’ye model olduğunu ifade etti. Yapılan yatırımlarla ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, “Geçen yıl ekimini ve bu yıl hasadını yaptığımız gacer buğdayının tohumlarını çiftçilerimize dağıtıyoruz. Merkez ilçe olmamıza rağmen 48 köyümüzdeki çiftçilerimiz, hayvancılık, ziraat ve tarım noktasında yoğun gayret sarf ediyorlar. Bilindiği üzere; Kayseri’deki tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20’si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Bu noktada Kayseri’miz ve Türkiye’miz için tarımsal üretime ve tarımsal üretimin artırılması konusunda büyük önem veriyoruz. Merkez ilçesi olmamız dolayısıyla iyi imkanlarımız var. Çiftçilerimizin önünü açmak için onlara rehberlik ediyoruz. Bütün gayretimiz, tarımsal üretimin artırılmasının yanı sıra bu Anadolu topraklarındaki ekilen ata tohumların yeniden bu topraklarda buluşmasını sağlamak. Ürün çeşitliliği artırmak içinde yaptığımız siyez buğdayı, tıbbı ve aromatik bitkiler, aspir gibi çalışmalar yürütüyoruz. Nihayetinde genetiği değiştirilmemiş öz tohumları yetiştirmek ve vatandaşların sağlığını korumak içindir. Ata tohumu olarak bildiğimiz gacer buğdayının tohumunu geçen yıl toprakla buluşturduk ve bugün dağıtımını yapıyoruz. İnşallah daha fazla Kayseri’mizde ve yöremizde ekilip, biçilir hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Orta Anadolu Bölgesinde ekilip dikilmesi, kıraça dayanıklı ve iklimimize uygun olması dolayısıyla ekiyoruz” ifadelerine yer verdi.
Pandemi sürecinde tarımın ne kadar önemli ve değerli olduğunun ortaya çıktığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Pandemi sürecinde gıda konusunun ne derece önemli olduğu bir kez daha gördük. Bundan dolayı mevcut ekim, dikim alanlarımızı ve tarımsal alanlarımızı daha verimli kullanmamız gerekiyor. Özellikle bu tür çalışmalarla hem mevcut çiftçilerimizi güçlendirmek hem de yeni çiftçiler ekleyerek bölgemizdeki tarımsal altyapıyı ve üretimi güçlendirmek en büyük kazancımız olacaktır. Devir aldığımız bayrağı, bizden sonraki kuşaklara daha iyi yerlerde daha yükseklerde devredebilmek için her alanda alternatifler oluşturmamız lazım. Şehirden kırsala göçü sağlamamız gerekiyor. Bu vesileyle dağıtmış olduğumuz gacer buğdayı gelecek yıl daha yaygın hale gelecek. Kocasinan’ı her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da merkezi haline getireceğiz. Elimizde ne imkan varsa her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Anadolu’nun topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bu ürünlerin hasadı bereketli olsun diliyorum.”
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi ziraat, hayvancılık ve tarımsal üretimin gelişmesi noktasında çiftçilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ayhan Temiz ise Kocasinan Belediyesi’nin tarım ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Gacer buğdayı, buğdayların atasıdır. Ata tohumlarımızdan biri olan ve nişastasından pirince kadar alternatif olarak değerlendirilen gacer buğdayının glüteninin düşük olduğu bilinmekte ve bu alanda çalışmalar yapılmaktadır. Bundan dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ise Başkan Çolakbayrakdar’ın çiftçilere büyük destek verdiğini belirterek, “Çiftçilerimize her alanda başkanımız destek oluyor” şeklinde konuştu.
Kalkancık Mahalle Muhtarı Hacı Saygı da çiftçiliğin zor olduğunu ama kutsal bir meslek olduğuna dikkat çekerek, “Belediyemiz özellikle kırsal mahallerimize büyük destek veriyor. Bu konuda sayın başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Çiftçiler ve muhtarlar ise uygulama sayesinde hem tüketicilere sağlıklı bir ürün sunacaklarını hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından çiftçilere yaklaşık 2 ton gacer buğday tohumu dağıtıldı. Öte yandan Anadolu’da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer, pirinç ve bulgura alternatif olmanın yanı sıra çorba, unundan ekmek ve kek ile nişastasından helva yapılıyor. Gacer, lif yapısı ve tam organik olması nedeniyle sağlıklı yaşama katkı sağladığı biliniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi’de kentsel dönüşüm alanında çevre düzeni çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Melikgazi’de kentsel dönüşüm alanında çevre düzeni ...
Emekli başkonsolosluk çalışanı bisikleti ile 10 bin 800 kilometre seyahat etti
YEREL HABERLER Emekli başkonsolosluk çalışanı bisikleti ile 10 bin ...
Kayseri’de 2 bin fidan toprakla buluştu Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Yıl içinde ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek”
YEREL HABERLER Kayseri’de 2 bin fidan toprakla buluştu Kayseri ...
ERÜ’de 'Unutulmayan Meslekler' Fotoğraf Sergisi Düzenlendi
YEREL HABERLER ERÜ’de 'Unutulmayan Meslekler' Fotoğraf Sergisi ...
Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği’nden KAYÜ Rektörüne Ziyaret
YEREL HABERLER Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği’nden ...
Kayseri'de sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
YEREL HABERLER Kayseri'de sağlık çalışanları toplu taşımadan ...
Başkan Büyükkılıç: "Cumhuriyetimizi 100. yılına çok daha güçlü taşıyacağız"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Cumhuriyetimizi 100. yılına çok ...
164 yıllık Rum kilisesinde defineci tahribatı
YEREL HABERLER 164 yıllık Rum kilisesinde defineci tahribatı
Erciyes´e kar yağdı
YEREL HABERLER Erciyes´e kar yağdı
Kayseri OSB Başkanı Yibur: "Ülkemizin geleceğine cumhuriyet ile yön verildi"
YEREL HABERLER Kayseri OSB Başkanı Yibur: "Ülkemizin geleceğine ...
KAYÜ Rektörü, Modern Türk Mutfağı Yarışmasından Ödülle Dönen Öğrencilerini Kabul Etti
YEREL HABERLER KAYÜ Rektörü, Modern Türk Mutfağı Yarışmasından ...
Rektör Karamustafa: "Cumhuriyet, Türk Milleti için en büyük kazanımlardan biridir"
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa: "Cumhuriyet, Türk Milleti için en ...
Jandarma, kazaların önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Jandarma, kazaların önüne geçebilmek için ...
Bellona Kayseri Avrupa'da ikinci mağlubiyetini aldı
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Avrupa'da ikinci mağlubiyetini aldı
Bellona Kayseri'de 3 oyuncu çift hanelere ulaştı Yabancı oyuncuların çabaları yetmedi
YEREL HABERLER Bellona Kayseri'de 3 oyuncu çift hanelere ...
İnme riskini düşüren 3 önlem
YEREL HABERLER İnme riskini düşüren 3 önlem
Başkan Büyüksimitci: "Cumhuriyet ile Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur"
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitci: "Cumhuriyet ile Türk milleti ...
Başkan Büyükkılıç'tan sporculara öğütler Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Sağlık bizim olmazsa olmazımız"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan sporculara öğütler Kayseri ...
BM Heyetinden AGÜ’ye ziyaret
YEREL HABERLER BM Heyetinden AGÜ’ye ziyaret
Özdoğan: "Cumhuriyet, Ulu Önder Atatürk'ün gerçekleştirdiği en büyük devrimdir"
YEREL HABERLER Özdoğan: "Cumhuriyet, Ulu Önder Atatürk'ün ...
Erciyes'e kar yağdı
YEREL HABERLER Erciyes'e kar yağdı
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın 29 Ekim ...
Emre Demir'e Milli davet
YEREL HABERLER Emre Demir'e Milli davet

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.