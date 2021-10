Kocasinan Belediyesi, çiftçilere ata tohumu gacer buğdayını dağıttı

Kocasinan Belediyesi tarafından çiftçilere Anadolu’da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer buğdayı dağıtıldı. KAYÇEV tesislerinde düzenlenen törende gacer buğday tohumlarını çiftçilere veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gacer buğdayının Kocasinan’da yaygınlaştırılması için çalıştıklarını ve Kocasinan’ı her alanda olduğu gibi tarımında merkezi yapacaklarını söyledi.

Hasanarpa Mahallesi’nde bulunan KAYÇEV tesislerinde düzenlenen programa; Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ayhan Temiz, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Geçen yıl ekimi yapılan ve bu yıl hasadı gerçekleştirilen gacer buğdayının Kocasinan’da yaygınlaştırılması için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan uygulamanın Türkiye’ye model olduğunu ifade etti. Yapılan yatırımlarla ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, “Geçen yıl ekimini ve bu yıl hasadını yaptığımız gacer buğdayının tohumlarını çiftçilerimize dağıtıyoruz. Merkez ilçe olmamıza rağmen 48 köyümüzdeki çiftçilerimiz, hayvancılık, ziraat ve tarım noktasında yoğun gayret sarf ediyorlar. Bilindiği üzere; Kayseri’deki tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20’si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Bu noktada Kayseri’miz ve Türkiye’miz için tarımsal üretime ve tarımsal üretimin artırılması konusunda büyük önem veriyoruz. Merkez ilçesi olmamız dolayısıyla iyi imkanlarımız var. Çiftçilerimizin önünü açmak için onlara rehberlik ediyoruz. Bütün gayretimiz, tarımsal üretimin artırılmasının yanı sıra bu Anadolu topraklarındaki ekilen ata tohumların yeniden bu topraklarda buluşmasını sağlamak. Ürün çeşitliliği artırmak içinde yaptığımız siyez buğdayı, tıbbı ve aromatik bitkiler, aspir gibi çalışmalar yürütüyoruz. Nihayetinde genetiği değiştirilmemiş öz tohumları yetiştirmek ve vatandaşların sağlığını korumak içindir. Ata tohumu olarak bildiğimiz gacer buğdayının tohumunu geçen yıl toprakla buluşturduk ve bugün dağıtımını yapıyoruz. İnşallah daha fazla Kayseri’mizde ve yöremizde ekilip, biçilir hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Orta Anadolu Bölgesinde ekilip dikilmesi, kıraça dayanıklı ve iklimimize uygun olması dolayısıyla ekiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Pandemi sürecinde tarımın ne kadar önemli ve değerli olduğunun ortaya çıktığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Pandemi sürecinde gıda konusunun ne derece önemli olduğu bir kez daha gördük. Bundan dolayı mevcut ekim, dikim alanlarımızı ve tarımsal alanlarımızı daha verimli kullanmamız gerekiyor. Özellikle bu tür çalışmalarla hem mevcut çiftçilerimizi güçlendirmek hem de yeni çiftçiler ekleyerek bölgemizdeki tarımsal altyapıyı ve üretimi güçlendirmek en büyük kazancımız olacaktır. Devir aldığımız bayrağı, bizden sonraki kuşaklara daha iyi yerlerde daha yükseklerde devredebilmek için her alanda alternatifler oluşturmamız lazım. Şehirden kırsala göçü sağlamamız gerekiyor. Bu vesileyle dağıtmış olduğumuz gacer buğdayı gelecek yıl daha yaygın hale gelecek. Kocasinan’ı her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da merkezi haline getireceğiz. Elimizde ne imkan varsa her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Anadolu’nun topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bu ürünlerin hasadı bereketli olsun diliyorum.”

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi ziraat, hayvancılık ve tarımsal üretimin gelişmesi noktasında çiftçilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ayhan Temiz ise Kocasinan Belediyesi’nin tarım ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Gacer buğdayı, buğdayların atasıdır. Ata tohumlarımızdan biri olan ve nişastasından pirince kadar alternatif olarak değerlendirilen gacer buğdayının glüteninin düşük olduğu bilinmekte ve bu alanda çalışmalar yapılmaktadır. Bundan dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ise Başkan Çolakbayrakdar’ın çiftçilere büyük destek verdiğini belirterek, “Çiftçilerimize her alanda başkanımız destek oluyor” şeklinde konuştu.

Kalkancık Mahalle Muhtarı Hacı Saygı da çiftçiliğin zor olduğunu ama kutsal bir meslek olduğuna dikkat çekerek, “Belediyemiz özellikle kırsal mahallerimize büyük destek veriyor. Bu konuda sayın başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Çiftçiler ve muhtarlar ise uygulama sayesinde hem tüketicilere sağlıklı bir ürün sunacaklarını hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çiftçilere yaklaşık 2 ton gacer buğday tohumu dağıtıldı. Öte yandan Anadolu’da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer, pirinç ve bulgura alternatif olmanın yanı sıra çorba, unundan ekmek ve kek ile nişastasından helva yapılıyor. Gacer, lif yapısı ve tam organik olması nedeniyle sağlıklı yaşama katkı sağladığı biliniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.