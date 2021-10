Talas Belediyesi'nden Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel proje ve etkinlikler

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, düzenlediği basın toplantısıyla Cumhuriyet’in 100 yılı olan 29 Ekim 2023 tarihine kadar gerçekleştirmeyi planladıkları 100. Yıl etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.



Talas 7/24 Kütüphane’de gerçekleştirdiği toplantıya Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda verilen emeği ve fedakarlığı anlatarak başlayan Başkan Yalçın, Birinci Dünya Savaşında yaşanan mağlubiyetin ardından Türk Milletinin Sevr Antlaşması’yla esir alınmak istendiğini belirtti. Türk Milleti’nin karakterinde özgürlük ve bağımsızlık olduğuna vurgu Yapan Başkan Yalçın, 'Tek dişi kalmış Canavarın' Türk Milleti’ni yok etme planına 1919 yılında Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ilk adımı atmasıyla karşı çıkıldığını ve bu günlere gelindiğini söyledi. 'Ya İstiklal Ya Ölüm, meşalesi milletin şanlı direnişine dönüştü' ifadelerini kullanan Başkan Yalçın, “Kastamonu dağlarında mermi taşıyan bacılar, Müdafai Hukuk Cemiyetleri, Kuvayi Milliye, bu milletin tarihten bu yana getirdiği milli iradenin adıydı. Bu milli iradeden alınan güçle, yokluk ve sefalet içerisindeki savaş yorgunu bu millet, şanlı bir direnişle koca bir cihana tek başına başkaldıracaktı. İnönü Meydan Savaşları, Sakarya, Dumlupınar destanlarıyla aziz Türk Milletinin evlatları kanlarıyla canlarıyla tarihi yeni baştan yazacaklardı" dedi.



1071'den 15 Temmuz'a

15 Temmuz’da verilen mücadeleye de değinen Başkan Yalçın, "Anadolu’yu yurt edindiğimiz 1071’den beri dün adı Haçlı, bugün ise Emperyalizm olan bir zihniyet bulduğu her fırsatta savaşlarla, ayaklanmalarla, Türk Milletini tarih sahnesinden yok etmeye çalışmıştır. Son örneğini 15 Temmuz’da da gördüğümüz bu zihniyet bu milleti hala tanımamıştır" ifadelerini kullandı.



Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini aktaran Başkan Yalçın, “Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyetimizin inşasına hizmet eden herkese ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimize, ebediyete uğurladığımız gazilerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar olması için yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan, Karabağ’dan Suriye’ye, Bosna’dan Libya’ya, Asya’dan Afrika’ya kadar pek çok ülkede göstermiş oldukları kahramanlıkla bizleri onurlandıran, dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçiğimizi, jandarmamızı, polisimizi, tüm güvenlik güçlerimizi saygıyla anıyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Ayrıca dünyanın her yerinde bizleri temsil eden bilim insanları ve sanatçılarımıza, TİKA ve Yunus Emre gibi kurumlarla yurt dışında görev yapan gönül erlerimize de şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.



“Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken Talas Belediyesi olarak; cumhuriyet şuurunun, milli iradenin hep diri ve genç kalması amacıyla birçok etkinlik planladık. Çoğu gençlerimize yönelik bu etkinliklerle geçmişi geleceğe bağlama arzusundayız” diyen Başkan Yalçın, daha sonra yapılacak etkinlik ve programları şu şekilde sıraladı:

"100 bilim ve düşünce insanı ile gençlerin buluşturulacağı program serisi. 100 apartmana 100 kütüphane. Müzik, film ve tiyatro gibi gençlerle buluşturacak 100 etkinlik serisi. 100. yıl şiirleri antolojisi. 100. yıl gençlik ormanı.

“Ecdadın izinde” sloganıyla 100. yıla özel (Çanakkale, Sivas, Erzurum, İstanbul ve Ankara gibi bölgelere) gençlik turları, gönül coğrafyamızdan müzik konserleri, 100 adet Atatürk tablosundan oluşan albüm, 100 iddialı ve üstün zekalı çocuk ve gencin tespit edilerek yetiştirilip ülkeye kazandırılması. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversiteler ve diğer paydaşlarla birlikte 100 sosyal, kültürel, teknolojik bilimsel projeye destek sağlanması.

Üniversiteli 100 engelli öğrenciye yaşam desteği sağlanması. Dezavantajlı gruplardan 100’er kişiye destek sağlanması. 100 hayvansever kişinin desteklenmesi. Her branşta 100 sporcuya destek verilmesi. Her hafızdan 100 hatim. 2023 gencimize yabancı dil eğitiminin sağlanması. Spor etkinlikleri düzenlenmesi. Bu kapsamda çeşitli turnuva ve yarışmaların gerçekleştirilmesi. Ali Dağı hava sporları ve kurslarının düzenlenmesi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme almış olduğu ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabının ülkemizde eğitim gören 2023 yabancı uyruklu öğrenciye hediye edilmesi."

