Kayserispor - Karagümrük maçını Burak Şeker yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Fatih Karagümrük arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 11. hafta karşılaşmasını Antalya Bölgesinden Burak Şeker yönetecek.

Süper Ligin 11.haftasında 31 Ekim Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 13.30'da oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Fatih Karagümrük maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Yukatel Kayserispor Fatih Karagümrük maçında Burak Şeker düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Selahattin Altay yapacak.

Maçın 4. hakemi ise Caner Ak. VAR ve AVAR hakemlerinin ise maç günü açıklanması bekleniyor.

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