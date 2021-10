29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik kutlama mesajı yayımladı.

Valimiz Şehmus Günaydın mesajında; "Tarihte nice zaferlere imza atan kahraman ecdadımızın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde çok büyük fedakârlıklarla kazanmış olduğu İstiklal Savaşımız sonucunda sahip olduğumuz cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan Cennet Vatanımıza sahip çıkmak, cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak hepimizin görevi ve ortak sorumluluğudur. Şanlı tarihimizin her döneminde imkânsızı başararak, destanlar yazan kahraman ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla bağımsızlık ruhumuzu her zaman canlı tutarak, kutlu yürüyüşümüzü sürdürmek için daha çok çalışacağız, daha çok gayret göstereceğiz. Bugün eğitimden sağlığa, insan haklarından sanayileşmeye, demokratikleşmeden ekonomiye kadar her alanda önemli çalışmalar ve gelişmeler gerçekleştirmiş olan ülkemiz köklü, büyük ve güçlü devlet olarak pek çok ülkeye örnek olmuş, örnek olmaya devam etmektedir. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ederek, geleceğimizi öğrenci, akademisyen, işçi, memur, esnaf, tüccar, çiftçi, sanayici, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları kısacası Cumhuruyla birlikte inşa ederek daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşımak için Kayseri olarak daha çok çalışıyoruz, daha çok üretiyoruz. Bu destekleri ve gayretleri için Kayserili hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz Milletimizin ve Kayserili hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatanın ilelebet yaşatılması uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerimi kullandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise mesajında, "Yüce ulusumuzun emperyalist ülkeler tarafından kendisine biçilen kefeni yırtıp atarak destansı bir zaferle kazandığı bağımsızlığının cumhuriyet ve demokrasiyle taçlanışının 98. yıldönümünü kutlamaktayız. Neredeyse bir asırlık bir birikimle bugün anlıyoruz ki Türk Milleti cumhuriyete ve demokrasiye sarsılmaz bir iradeyle bağlıdır. Milletimizin yakın dönemde yaşanan 15 Temmuz hain kalkışmasındaki duruşu bunu içeride ve dışarıda ülkemiz üzerinde planları olan herkese göstermiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bizim için vazgeçilmez bir ideal ve ülkemizi geleceğe taşıyan yegâne vasıtadır. Biz maneviyatını ve kültürünü köklü tarihinden gücünü ise millet iradesinin meşruiyetinden alan bir devlet olarak, bağımsızlık ve egemenliğimizin korunması konusunda mücadele etmekten bir an bile vazgeçmeyeceğiz. Ekonomik ve siyasi açıdan gerek bölgesel gerekse küresel alanda etki sahibi olan, yalnızca kendine yetmeyip mazlum milletlere de el uzatabilen, kendi güvenliğini başarı ile sağlarken insani değerlerden ödün vermeyen güçlü bir devlet ideali bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yolumuzu aydınlatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük bir cesaret ve fedakârlıkla elde ettiğimiz Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyeti bizlere emanet eden bize emanet eden büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin birlik ve beraberliğinin, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün daim olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen 98 yılda başta demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ulaştırma, enerji olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etti. Bugün gelişme, ilerleme ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Birlik ve beraberliğimizle dostlarımızı sevindirmeye, düşmanlarımıza da korku salmaya devam edeceğiz. Daha güçlü ve daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum. Sürekli ilerleyen, gelişen ve uluslararası alanda giderek daha fazla söz sahibi olan ülkemizin 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olmasının sevincini yaşıyoruz. Bu vesile ile muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayram'ını en içten duygularla kutluyorum” dedi.

Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de yazılı açıklama yaparak; Türk Milleti'nin Cumhuriyet Bayramını kutladı. Çelik; cumhuriyetin ilanının 98. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 98 yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 29 Ekim 1923 yılında büyük zorluklar, eşsiz özveri, gayret ve kahramanlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, dünyada eşi görülmemiş bir başarıya imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, modern bir devlet olarak siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda, demokratikleşme, hukuk devletini gerçekleştirme, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler gösterme noktasında önemli aşamalar kaydetmiştir. Irkı, dini, dili, inancı, mezhebi, derisinin rengi ve cinsiyeti ne olursa olsun her Türk vatandaşının ortak varlığı olan Cumhuriyet, geçmişten geleceğe uzanan bir beraberliktir. Cumhuriyetin en önemli teminatını, halkımızın cumhuriyet ideallerini sahiplenmesi ve koruma iradesi oluşturmaktadır. Bundan 98 yıl önce cumhuriyet ilan edildiğinde egemenliğin kayıtsız şartsız milletin kendisine ait olduğu, milletin gücünün üzerinde hiçbir gücün olamayacağı en açık haliyle ifade edilmiştir. Tarihten bu yana devletimizi bölmeye, parçalamaya çalışanlar, özgürlüğünden ve bağımsızlığından vazgeçmektense ölmeyi tercih eden asil bir milleti karşısında bulmuştur. En son 15 Temmuz’da milletimiz, iradesinin üzerinde tahakküm kurmak isteyenlere en büyük dersi vermiş, demokrasiden yana tavrını çok net bir şekilde göstermiştir. Gücünü geçmişten alan ve geleceğe emin adımlarla yürüyen Türkiye, şanlı tarihi birikimi ve sağlam demokrasisiyle karşısına çıkan bütün sorunların üstesinden gelebilecek güce ve imkana sahiptir. HAKİŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı olarak, ülkemize, insanımıza ve bu ülkenin geleceğine güveniyoruz. Türkiye demokrasi yolunda ilerlemeye devam edecektir. Umutlarımızı kaybetmeden, geleceğe ait beklentilerimizden ve hedeflerimizden vazgeçmeden, kendimize güvenerek yaşadığımız bütün sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Ülkemizin birliği, bekası, bağımsızlığı ve geleceği için bölgesinde etkin, güçlü, oyun kurucu ve söz sahibi bir Türkiye olma yolundaki mücadelesini destekliyoruz. Ülkemizin başarısının, aynı zamanda bölgemizdeki, küremizdeki ve bütün dünyadaki mazlum ve mağdurların yüreğinde yanan bir ışık olduğuna yürekten inanıyoruz. HAKİŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı olarak, cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıldönümünü, büyük bir coşku ile kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canını feda eden bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıldönümünün, Türkiye işçi hareketine, çalışma hayatına ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Cumhuriyetimizin sosyal olarak daha çok güçlendiği, 98 yıllık şanına uygun, dünyaya örnek bir demokrasi uygulaması ile taçlandığı nice yıllar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

