200 genç kitap okuma etkinliğinde buluştu

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kitap Okuma Halkaları' projesi kapsamında Talas Gençlik Merkezi tarafından Kitap Okuma etkinliği düzenlendi.

Talas Paraşüt Alanında düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da katılarak gençlerle birlikte kitap okudu. Kabakcı, kitap okuma etkinliği akabinde gençlerle bir süre sohbet etti.

Kitap okuma etkinliği programı gençlerin rüzgarla uçurtmaları buluşturmasıyla son buldu.

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