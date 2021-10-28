Şampiyon Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü oldu

Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan B1 Futbol 2. Lig 2. Devre müsabakalarında şampiyon belli oldu.

Kayseri Argıncık Amatör Spor Tesisleri Görme Engelliler Futbol sahasında bugün gerçekleşen Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü ile Yeni Mahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü arasındaki final maçı büyük heyecana sahne oldu. Kıyasıya mücadelenin sonunda kazanan Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü oldu. Final müsabakasının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, Şube Müdürü Yakup Deliktaş, İl Temsilcisi Ümmet Ekici, Federasyon Temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, dereceye giren takımları tebrik ederek, 2.ligde başarı temennisinde bulundu.

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