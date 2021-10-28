Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı

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Kayseri'de yağmurun ardından çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Kayseri'de yağmurun ardından çakan şimşekler, görsel şölen oluşturdu. Fotoğraf karelerine de yansıyan şimşekler, kent merkezinde geceyi aydınlattı.



Meteoroloji'den yağmur uyarısı

Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kayseri'nin Kayseri’nin doğu ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışın olacağı, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı beklendiği bildirildi.

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