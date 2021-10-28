Annesini evlerinde alıkoyan kızı, 3 saatte ikna edildi



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, annesini evlerinde alıkoyan kızı R.B. (47), polis ekiplerince 3 saatte ikna edilerek, gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İldem Mahallesi 2355. Sokak'taki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen R.B., tedavi için hastaneye götürüldü. Hastane sonrası eve gelen R.B., anne ve babasıyla tartıştıktan sonra evdeki eşyalara zarar verip camları kırdı. Babasını evden gönderen R.B., annesini de alıkoydu. Sesleri duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. R.B., polisin yaklaşık 3 saatlik çabası sonucunda ikna edildi. Annesiyle birlikte evden çıkarılan R.B., ifadesi alınmak üzere İldem Polis Merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-10-28 19:55:34



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