Kayserispor'dan 29 Ekim paylaşımı

Yukatel Kayserispor kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kulübün sosyal paylaşım sitelerinden video ve fotoğraf paylaştı.



Yukatel Kayserispor Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla klip yayınladı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kulübün resmi sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından " Cumhuriyet’imizin ilanının 98. yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor; Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet" ifadesi paylaşıldı.



Paylaşılan fotoğrafta Kayserispor logosunun bir yanında K harfi yer alırken, diğer yanda ise Atatürk fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşılan videoda ise Mustafa Kemal Atatürk'ün sesiyle Cumhuriyet Bayramı ile ilgili konuşması yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.