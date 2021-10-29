Oklar Cumhuriyet Bayramı için atıldı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Geleneksel Okçuluk Salonunda yapılan ve oldukça çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş tarafından takdim edildi.

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