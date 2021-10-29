Talas'tan Cumhuriyet’e 3 okul armağan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas'tan Cumhuriyet’e 3 okul armağan

İHA

Talas'tan Cumhuriyet’e 3 okul armağan

Talas Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yılı vesilesiyle hazırlanan programda 3 okulun açılış ve temel atma törenleri gerçekleştirildi. Programda konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Kayserimiz adeta hayırseverler cenneti” dedi.
Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen programların ilki Mevlana Mahallesi’ndeki Hanım Aydoğan Anaokulu’nun açılışıyla gerçekleşti. Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, okul hakkında bilgiler vererek, “Hidayet Aydoğan tarafından annesi Sayın Hanım Aydoğan adına yaptırılan anaokulumuz bu yıl hizmete açılmıştır. Anaokulumuz mülkiyeti hazineye ait 9 bin metrekare arsa üzerinde inşa edilmiş olup 8 derslikten oluşmaktadır. 320 öğrenci kapasiteli anaokulumuzu Talas’ımıza kazandıran ve Yenidoğan Mahallemizde yaptıracağımız Yaşlılar Gündüz Bakım Evi için hayırseverimize teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Böyle güzel ve anlamlı bir çalışma yapan hayırseverlerimize, ona desteklerini esirgemeyen Talasımıza daha önce hizmet eden başkanlarımızla birlikte bu dönemde hizmet eden kıymetli Mustafa Yalçın Beye ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
AK Parti Milletvekili İsmail Tamer ise, "Refik Bey kardeşime bu ve daha önceki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yine hayır yapmaya devam ediyor. Değerli başkanıma da teşekkür ediyorum.”

“Türkiye'de hayırseverlikte şampiyon biziz"
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, eğitimin önemine değinerek, son yıllardaki bütçede en fazla payın yine eğitimin olduğunu belirterek, “Türkiye’de hayırseverlikte şampiyon biziz. Çok şükür çalışıp kazanıp topluma borcumuzu ödüyoruz. Son 2530 yıl içerisinde Kayseri’de yapılan hayır işlerinin toplamı 1 milyar dolar. Dört üniversitemizin çoğu, okullarımızın birçoğu, sağlık ocakları, hastaneler gibi hayırlardan dolayı biz şehrimizle övünüyoruz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından dualarla okulun açılış kurdelesi protokol tarafından kesildikten sonra bina incelendi.

Hikmet Cıngıllı Anaokulu ve Emine Gönen Ortaokulu’nun temeli de atıldı
Buradaki törenin ardından yine Mevlana Mahallesi’nde yapılacak Hikmet Cıngıllı Anaokulu ve Emine Gönen Ortaokulu’nun temel atma programına geçildi. Törenin açılışında konuşan Yavuz Çağlıişlek rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen hayırsever İzzet Bayraktar’ın mektubunu okudu. Emine Gönen Ortaokulu hayırseveri Ahmet Gönen adına konuşan Ömer Yağmur ise hayırseverin okulun yanına 30 derslikli bir lise yapımını daha üstleneceği müjdesini verdi.
Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı bugün devletmillet işbirliğinin en önemli göstergesi olan okulların açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de devletbelediye ve özel sektör işbirliğinin en güzel örneğini gördüklerini ifade etti.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise, sözlerine Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlayarak, “Bu vatanın kurtarılmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onların verdiği mücadeleyle biz bugün ayaktayız.” şeklinde konuştu.

"Kayseri adeta hayırseverler cenneti"
"Önce eğitim" diyen Özhaseki, “Biz buralarda yavrularımızı eğiteceğiz. Onlar da inşallah gelecekte bizim teminatımız olarak idareci olacaklar, her bir safhada bu ülkeye hizmet edecekler. Hayırseverlerimiz kendilerine düşeni yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Cenabı Hakk keselerine bereket versin. Kayseri adeta hayırseverler cenneti gibi bir yer” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hayırseverlerin temsilcilerine plaketler verilirken, program dualar eşliğinde okulların temeli için hazırlanan butona basılmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atletler 29 Ekim Cumhuriyet Kupası için yarıştı
YEREL HABERLER Atletler 29 Ekim Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Oklar Cumhuriyet Bayramı için atıldı
YEREL HABERLER Oklar Cumhuriyet Bayramı için atıldı
Kocasinan’dan 29 Ekim’de ‘1923’ fidan
YEREL HABERLER Kocasinan’dan 29 Ekim’de ‘1923’ fidan
Eşya yüklü kamyonette 2 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Eşya yüklü kamyonette 2 milyon lira değerinde ...
Nakliye süsüyle uyuşturucu ticareti: 100 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Uyuşturucu tacirinden kendisini görüntüleyen basın mensuplarına: “Poz vereyim mi ağabey”
YEREL HABERLER Nakliye süsüyle uyuşturucu ticareti: 100 kilo ...
29 Ekim Cumhuriyet Kupası Taekwondo müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Taekwondo müsabakaları ...
Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Tramvayda İstiklal Marşı
YEREL HABERLER Tramvayda İstiklal Marşı
Cumhuriyetin 98. yılı Develi'de kutlandı
YEREL HABERLER Cumhuriyetin 98. yılı Develi'de kutlandı
Tomarza'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Tomarza'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Kayseri'de 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Kayseri'de 29 Ekim coşkusu
Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı
YEREL HABERLER Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, 29 Ekim Cumhuriyet ...
Başkan Palancıoğlu: “Cumhuriyet, yükselen bir değer olarak bizleri kucaklamıştır”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Cumhuriyet, yükselen bir değer ...
Kayserisporlu Gökhan Sazdağı: "Umarım bu galibiyet moral olur"
YEREL HABERLER Kayserisporlu Gökhan Sazdağı: "Umarım bu galibiyet ...
Kayserispor'dan 29 Ekim paylaşımı
YEREL HABERLER Kayserispor'dan 29 Ekim paylaşımı
Mustafa Ceceli Kayserili hayranlarını coşturdu Ünlü şarkıcı Ceceli Kayseri'de pastırma yedi
YEREL HABERLER Mustafa Ceceli Kayserili hayranlarını coşturdu Ünlü ...
Annesini evlerinde alıkoyan kızı, 3 saatte ikna edildi
YEREL HABERLER Annesini evlerinde alıkoyan kızı, 3 saatte ikna ...
Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı
YEREL HABERLER Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı
Babasını darp edip annesini rehin alan kadın ikna edildi
YEREL HABERLER Babasını darp edip annesini rehin alan kadın ikna ...
Kayserispor'da Kemen ve Carole affedildi
YEREL HABERLER Kayserispor'da Kemen ve Carole affedildi
Şampiyon Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü oldu
YEREL HABERLER Şampiyon Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü oldu
Artislik Cimnastik Cumhuriyet Kupası sona erdi
YEREL HABERLER Artislik Cimnastik Cumhuriyet Kupası sona erdi
Benli, aşı uygulama noktalarını ziyaret etti İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: "Kayseri'de aşıya ulaşmak çok kolay"
YEREL HABERLER Benli, aşı uygulama noktalarını ziyaret etti İl ...
Tomarza'da 29 Ekim etkinliği
YEREL HABERLER Tomarza'da 29 Ekim etkinliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.