Ali Dağı 360 kafe ve yeşil alan açıldı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın: "Etkinliklerle geçmişi geleceğe bağlama arzusundayız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Dağı 360 kafe ve yeşil alan açıldı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın: "Etkinliklerle geçmişi geleceğe bağlama arzusundayız"

İHA

Ali Dağı 360 kafe ve yeşil alan açıldı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın: "Etkinliklerle geçmişi geleceğe bağlama arzusundayız"

Talas Belediyesi tarafından yapılan Ali Dağı 360 Kafe ve Yeşil Alan, düzenlenen programla açıldı. Açılış programında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Çoğu gençlerimize yönelik bu etkinliklerle geçmişi geleceğe bağlama arzusundayız" dedi.

Ali Dağı Zirve Yolu girişinde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; cumhuriyetin bir var oluş destanı olduğunu kaydederek; "I. Dünya savaşından sonra büyük bir mağlubiyet yaşayan koca imparatorluk 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Antlaşmasıyla adeta yok olmaya mahkûm edilmiş, Aziz Türk Milleti’nin idam fermanı çıkartılmıştır. Türk Milleti, adeta dünya coğrafyasından silinmeye kalkışılmıştır. ‘Tek dişi kalmış Canavar’ın büyük bir iştahla imzaladığı bu antlaşmayı özgürlük ve bağımsızlığı kendine karakter edinmiş bu aziz ve soylu milletin evlatları kabullenemezdi ve kabullenmedi de. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışıyla ateşlenen ‘Ya Özgürlük Ya Ölüm’ meşalesi Erzurum ve Sivas Kongreleriyle milletiyle bütünleşen şanlı bir direnişe dönüşecekti. Kastamonu dağlarında mermi taşıyan bacılar, Müdafai Hukuk Cemiyetleri, Kuvayi Milliye, bu milletin tarihten bu yana getirdiği milli iradenin adıydı. Bu milli iradeden alınan güçle, yokluk ve sefalet içerisindeki savaş yorgunu bu millet, şanlı bir direnişle koca bir cihana tek başına başkaldıracaktı. İnönü Meydan Savaşları, Sakarya, Dumlupınar destanlarıyla aziz Türk Milletinin evlatları kanlarıyla canlarıyla tarihi yeni baştan yazacaklardı. Anadolu’yu yurt edindiğimiz 1071’den beri dün adı Haçlı, bugün ise Emperyalizm olan bir zihniyet bulduğu her fırsatta savaşlarla, ayaklanmalarla, Türk Milletini tarih sahnesinden yok etmeye çalışmıştır. Son örneğini 15 Temmuz’da da gördüğümüz bu zihniyet bu milleti hala tanımamıştır. Türkiye Cumhuriyeti bu milletin küllerinden yeniden doğuşunun adıdır. Cumhuriyet bir milletin milli bilincinin ve özgürlük aşkının destanıdır. Nene Hatun’un, Sütçü İmam’ın haykırışıdır. Cumhuriyet bir varoluşun destanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere cumhuriyetimizin inşasına hizmet eden herkese ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimize, ebediyete uğurladığımız gazilerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar olması için yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan, Karabağ’dan Suriye’ye, Bosna’dan Libya’ya, Asya’dan Afrika’ya kadar pek çok ülkede göstermiş oldukları kahramanlıkla bizleri onurlandıran, dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçiğimizi, jandarmamızı, polisimizi, tüm güvenlik güçlerimizi saygıyla anıyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Ayrıca dünyanın her yerinde bizleri temsil eden bilim insanı ve sanatçılarımıza, TİKA ve Yunus Emre gibi kurumlarla yurt dışında görev yapan gönül erlerimize de şükranlarımızı sunuyorum" dedi. Başkan Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü; "Cumhuriyetin 100. yılına giderken Talas Belediyesi olarak; cumhuriyet şuurunun, milli iradenin hep diri ve genç kalması amacıyla birçok etkinlik planladık. Çoğu gençlerimize yönelik bu etkinliklerle geçmişi geleceğe bağlama arzusundayız. Cumhurbaşkanımızın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli eserini şehrimizde eğitim gören 2023 yabancı uyruklu öğrenciye hediye edeceğiz. Sayısız güzelliklerle Cumhuriyetimizi nice 100. yıllara taşımak azmindeyiz."

Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki de hizmetlerinden dolayı Talas Belediyesi ve personellerine teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri 98 adet güvercin uçurdu. Kurdele kesiminin ardından program Yavuz Seçkin'in sunumuyla Turgay Başyayla konseriyle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Şırnak'a gittim, 'Ne işiniz var' diye mesaj attılar" AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Biz bin yıldır kardeşiz. Ama 13 bin kilometre öteden o köpekler niye gelmiş? Onlara sorun"
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Şırnak'a ...
Talas'tan Cumhuriyet’e 3 okul armağan
YEREL HABERLER Talas'tan Cumhuriyet’e 3 okul armağan
Atletler 29 Ekim Cumhuriyet Kupası için yarıştı
YEREL HABERLER Atletler 29 Ekim Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Oklar Cumhuriyet Bayramı için atıldı
YEREL HABERLER Oklar Cumhuriyet Bayramı için atıldı
Kocasinan’dan 29 Ekim’de ‘1923’ fidan
YEREL HABERLER Kocasinan’dan 29 Ekim’de ‘1923’ fidan
Eşya yüklü kamyonette 2 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Eşya yüklü kamyonette 2 milyon lira değerinde ...
Nakliye süsüyle uyuşturucu ticareti: 100 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Uyuşturucu tacirinden kendisini görüntüleyen basın mensuplarına: “Poz vereyim mi ağabey”
YEREL HABERLER Nakliye süsüyle uyuşturucu ticareti: 100 kilo ...
29 Ekim Cumhuriyet Kupası Taekwondo müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Taekwondo müsabakaları ...
Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Tramvayda İstiklal Marşı
YEREL HABERLER Tramvayda İstiklal Marşı
Cumhuriyetin 98. yılı Develi'de kutlandı
YEREL HABERLER Cumhuriyetin 98. yılı Develi'de kutlandı
Tomarza'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Tomarza'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Kayseri'de 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Kayseri'de 29 Ekim coşkusu
Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı
YEREL HABERLER Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, 29 Ekim Cumhuriyet ...
Başkan Palancıoğlu: “Cumhuriyet, yükselen bir değer olarak bizleri kucaklamıştır”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Cumhuriyet, yükselen bir değer ...
Kayserisporlu Gökhan Sazdağı: "Umarım bu galibiyet moral olur"
YEREL HABERLER Kayserisporlu Gökhan Sazdağı: "Umarım bu galibiyet ...
Kayserispor'dan 29 Ekim paylaşımı
YEREL HABERLER Kayserispor'dan 29 Ekim paylaşımı
Mustafa Ceceli Kayserili hayranlarını coşturdu Ünlü şarkıcı Ceceli Kayseri'de pastırma yedi
YEREL HABERLER Mustafa Ceceli Kayserili hayranlarını coşturdu Ünlü ...
Annesini evlerinde alıkoyan kızı, 3 saatte ikna edildi
YEREL HABERLER Annesini evlerinde alıkoyan kızı, 3 saatte ikna ...
Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı
YEREL HABERLER Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı
Babasını darp edip annesini rehin alan kadın ikna edildi
YEREL HABERLER Babasını darp edip annesini rehin alan kadın ikna ...
Kayserispor'da Kemen ve Carole affedildi
YEREL HABERLER Kayserispor'da Kemen ve Carole affedildi
Şampiyon Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü oldu
YEREL HABERLER Şampiyon Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü oldu
Artislik Cimnastik Cumhuriyet Kupası sona erdi
YEREL HABERLER Artislik Cimnastik Cumhuriyet Kupası sona erdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.