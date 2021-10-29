Aladağlar'da kar sürprizi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar, yağan kar sonrası beyaza büründü.

Delikkaya mevkiinde hava sıcaklığının düşmesi sonucu kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası Aladağlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 10 santime kadar ulaştığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.