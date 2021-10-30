Kayserisporlu Carole baba oldu

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Yukatel Kayserispor'un yabancı futbolcusu Lionel Carole bir kez daha baba oldu.

Yukatel Kayserispor'a sezon başında transfer edilen Fransız asıllı Müslüman futbolcu Lionel Carole, üçüncü kez baba oldu. Carol'ün eşi Zeynep, Kayseri'deki özel bir hastanede sağlıklı bir erkek bebeği dünyaya getirdi. Carole, dünyaya gelen minik çocuğuna Zekeriya ismini koydu.

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