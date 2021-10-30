18 sporcu ödüllerini aldı

2021 yılında çeşitli spor branşlarında dereceye giren sporcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ödüllerini düzenlenen törenle aldı.
2021 Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Hayriye Türksoy Hançer’in de ödüllendirildiği bayram etkinliğinde toplanda 18 sporcuya ödül verildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, dün Kayseri’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törende, 2021 yılında çeşitli spor branşlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Sporculara ödülleri, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel tarafından takdim edildi. Ödül alan sporcular şu şekilde;
Hayriye Türksoy HançerKick Boks Dünya İkincisi
Fatma Maraşlı, Yunus Emre AslanOkçuluk Avrupa Şampiyonluğu
Muammer ŞahinAvrupa Halter ŞampiyonasıAvrupa İkincisi
Zehra KaygısızAvrupa Tekvando Şampiyonası, Avrupa üçüncüsü
Yusuf YazıcıAvrupa Güreş Şampiyonası, Avrupa üçüncüsü
Cihat UlusBalkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi
Bahri DoğruBalkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi
Ramazan BarbarosBalkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi
Burcu SubatanBalkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi
Göktuğ TaşdelenBalkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü
Halil SadeBalkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü
Elif Dağdelen, Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü
Ömer Amaçtan Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü
Ersin TekalTrabzon Yarı Maratonu, 10 km turnuva birincisi
Furkan AkçamAlanya MTB Cup, Gençler turnuva birincisi
Mert Efe KılıçerUluslararası Jimnastik turnuvası, gençler turnuva birincisi
Funda TaşkınAlanya Karaburun MTB Cup, Genç kızlar turnuva ikincisi
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.