18 sporcu ödüllerini aldı

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2021 yılında çeşitli spor branşlarında dereceye giren sporcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

2021 Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Hayriye Türksoy Hançer’in de ödüllendirildiği bayram etkinliğinde toplanda 18 sporcuya ödül verildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, dün Kayseri’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törende, 2021 yılında çeşitli spor branşlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Sporculara ödülleri, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel tarafından takdim edildi. Ödül alan sporcular şu şekilde;

Hayriye Türksoy HançerKick Boks Dünya İkincisi

Fatma Maraşlı, Yunus Emre AslanOkçuluk Avrupa Şampiyonluğu

Muammer ŞahinAvrupa Halter ŞampiyonasıAvrupa İkincisi

Zehra KaygısızAvrupa Tekvando Şampiyonası, Avrupa üçüncüsü

Yusuf YazıcıAvrupa Güreş Şampiyonası, Avrupa üçüncüsü

Cihat UlusBalkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi

Bahri DoğruBalkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi

Ramazan BarbarosBalkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi

Burcu SubatanBalkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi

Göktuğ TaşdelenBalkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü

Halil SadeBalkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü

Elif Dağdelen, Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü

Ömer Amaçtan Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü

Ersin TekalTrabzon Yarı Maratonu, 10 km turnuva birincisi

Furkan AkçamAlanya MTB Cup, Gençler turnuva birincisi

Mert Efe KılıçerUluslararası Jimnastik turnuvası, gençler turnuva birincisi

Funda TaşkınAlanya Karaburun MTB Cup, Genç kızlar turnuva ikincisi

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