Amatör’de haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 1. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri Süper Amatör Küme’de 20212022 sezonu bugün oynanacak maçla başlayacak. Ligin ilk maçında bugün Buğdaylıspor ile Kocasinan Şimşekspor saat 15.00’de Sümer Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 1. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
30 Ekim 2021 Cumartesi
BuğdaylısporKocasinan Şimşekspor: Necati Selçuk Şahin
31 Ekim 2021 Pazar
Amarat GençliksporBaşakpınar Belediyespor: Ahmet Pakırcı
GültepesporKocasinan Ülküspor: Hüseyin Keğin
Kayserigücü FKKayseri Yavuzspor: Rıza Öztürk
Tomarza BelediyesporEsentepespor: Ali Etlikçi
Erciyes Esen MakineKayseri Yolspor: Alim Kandemir
Erciyes Reşadiye GençlikKayseri Gençlerbirliği: Cem Eray Eşmekaya
Hacılar ErciyessporKayseri Şekerspor: Hüseyin Otyakmaz
OSB AtletiksporTalas Anayurtspor: Ahmet Ulu
Özvatan GençliksporSanayi Esnafspor: Erol Eroğlu
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.