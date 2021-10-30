Amatör’de haftanın hakemleri açıklandı

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Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 1. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 20212022 sezonu bugün oynanacak maçla başlayacak. Ligin ilk maçında bugün Buğdaylıspor ile Kocasinan Şimşekspor saat 15.00’de Sümer Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 1. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

30 Ekim 2021 Cumartesi

BuğdaylısporKocasinan Şimşekspor: Necati Selçuk Şahin

31 Ekim 2021 Pazar

Amarat GençliksporBaşakpınar Belediyespor: Ahmet Pakırcı

GültepesporKocasinan Ülküspor: Hüseyin Keğin

Kayserigücü FKKayseri Yavuzspor: Rıza Öztürk

Tomarza BelediyesporEsentepespor: Ali Etlikçi

Erciyes Esen MakineKayseri Yolspor: Alim Kandemir

Erciyes Reşadiye GençlikKayseri Gençlerbirliği: Cem Eray Eşmekaya

Hacılar ErciyessporKayseri Şekerspor: Hüseyin Otyakmaz

OSB AtletiksporTalas Anayurtspor: Ahmet Ulu

Özvatan GençliksporSanayi Esnafspor: Erol Eroğlu

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