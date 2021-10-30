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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas'ta muhteşem Cumhuriyet Konseri

İHA

Talas'ta muhteşem Cumhuriyet Konseri

Talas Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yılı vesilesiyle hazırlanan programda Ali Dağı 360 Kafe ve Yeşil Alan’ın açılışı komedyen Yavuz Seçkin’in sunumu ve şovuyla, ünlü sanatçı Turgay Başyayla’nın verdiği muhteşem konserle gerçekleşti.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde birbirinden farklı etkinliklere imza atan Talas Belediyesi’nde son program Ali Dağı 360 Kafe ve Yeşil Alan’ın açılışıyla oldu. Çocuklar ve ailelerinin birlikte katıldığı Cumhuriyet Konseri’nin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başlarken, “Daha önceki belediye başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na Ali Dağı 360 Yürüyüş Yolu’nu başlattığı için teşekkür ediyorum. Biz de burada yapacağımız çalışmalarla burası adeta rehabilitasyon merkezi olacak. Ali Dağı ile ilgili en büyük projemiz ise füniküler sistemin ihalesini yaptık. Bununla birlikte iki yıl sonra 100 yaşına ulaşacak cumhuriyetimiz için bizler de 100’lerce projeye imza atacağız” dedi. Başkan Yalçın, cumhuriyetin önemine dikkat çektiği konuşmasında, “Değerli kardeşlerim bugün burada olmak, sıradan bir açılışta bulunmak değil. Cumhuriyetine sahip çıkmak ve cumhuriyete gönül koymak, gönlünü katmak demektir. Hepinize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, cumhuriyetin ruhuna uygun cıvıl cıvıl bir ortamda kutlama yapıldığını ifade ederek, “Bugün nöbetçi başkanımız Mustafa Yalçın. Neden? Çünkü yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete, açılıştan açılışa, temel atmadan temel atmaya koştuk. Kendisini tebrik ediyor, ekibini kutluyorum.” diye konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de, daha nice Cumhuriyet Bayramlarında birlikte olmak dileğinde bulundu. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, hizmetlerinden dolayı Talas Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Başkanımız çalışkan, gayretli. Allah razı olsun diyorum. Ona teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol cumhuriyetin 98. yılı vesilesiyle gökyüzüne kırmızı beyaz balonlar eşliğinde 98 beyaz güvercin bıraktıktan sosyal tesisin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra sahne alan komedyen Yavuz Seçkin, birbirinden güzel taklitlerle izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.
Yavuz Seçkin’in ardında sahneye çıkan Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçısı Turgay Başyayla, birbirinden güzel Anadolu ezgilerini seslendirdi. Herkesin Cumhuriyet Bayramını kutlayan Başyayla sahnede zeybek oynayarak “Burada her şey çok güzel. İnsanlar ellerinde bayraklarla coşkusu yaşıyorlar. İşte Cumhuriyet Bayramı böyle kutlanır.” dedi. Konserin sonunda Başkan Yalçın, Turgay Başyayla ve Yavuz Seçkin’e çiçek hediye ederken, Türk bayrağıyla alandakileri selamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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