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Mali Müşavirler Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı Kayseri SMMM Odası Başkanı Ali Yedikaya: “Cumhuriyet Türk ulusuna bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değerdir”

İHA

Mali Müşavirler Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı Kayseri SMMM Odası Başkanı Ali Yedikaya: “Cumhuriyet Türk ulusuna bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değerdir”

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda ‘Cumhuriyet’ coşkulu bir şekilde kutlandı. Programda konuşan SMMM Odası Başkanı Ali Yedikaya; “Cumhuriyet Türk ulusuna bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değerdir” dedi.
Kentte bulunan bir otelin balo salonunda düzenlenen programa, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Ayşe Ak, Kayseri Serbest Muhasebeci Mal Müşavir Odası Başkanı Ali Yedikaya, çevre illerden gelen oda başkanları ve oda üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan programda bando takımının marşları ve yöresel dans ekibini zeybek gösterisinin ardından açılış konuşmasını yapan SMMMO Başkanı Ali Yedikaya, cumhuriyetin seçme ve seçilme hakkının özgür bir şekilde kullanıldığını söyleyerek, ”Bugün cumhuriyetimizin 98. yılını kutlamanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz. 19 Mayıs 16919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkıp, milli mücadeleyi başlatmasından 29 Ekim 1923 tarihinde ‘Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare biçimi Cumhuriyet idaresidir’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyet Türk ulusuna bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyet rejiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletin kendisine aittir. Bu rejimde halk kendisini yönetecek kişileri yine kendisinin seçimle iş başına getirdiği temsilciler vasıtası ile gerçekleşir. Cumhuriyet rejimi vatandaşların seçme ve seçilme hakkını özgürce kullandığı seçimin adıdır. Bu rejimde devlet yönetimi sınıfların, kişilerin, ailelerin veya belirli ve ayrıcalıklı insanların ellerine bırakılamaz. Cumhuriyet’te milletin bütün fertleri, yönetime iştirak edebilir ve yönetimde söz sahibi olabilir. Çünkü cumhuriyet yönetiminde bütün vatandaşlar eşit hak ve özgürlüklere sahiptir” ifadelerini kulladı.
SMMMO Başkanı Yedikaya, “Cumhuriyet’in en büyük özelliği Türk halkını ulus olma bilincine kavuşturması ve ferdi yurttaş konumuna yükseltmesidir. Milletimiz, cumhuriyet ile birlikte milli bir devletin onurlu, bağımsızca düşünebilen ve eşit haklara sahip olan yurttaşlar haline gelmiş, tek devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlemiş olduğu çağdaş ve uygar bir ülke olma yolunda laik ve demokratik cumhuriyet rejimi ile kat ettiğimiz mesafe tahmin edilenden daha büyüktür. Cumhuriyet’in 98. yıldönümünü en içten dileklerimle kutlar, başta büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarını bu vatan uğruna feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ve bu süreçte kaybettiğimiz rahmetli meslektaşlarımızı da minnet ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet’in şanlı bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise konuşmasında, “Burada güzel Kayserimizin güzel insanları var; birlik var, beraberlik var. İnşallah hep birlikte rabbim bizlere cumhuriyetimizin nice 100 yıllarını kutlama mutluluğunu da yaşatır. Bizden sonra ki nesillere de daha güzel bir Kayseri bırakmak, daha güzel yaşam şartları oluşturmak adına bizde yerel yöneticiler olarak elimizden gayreti gösteriyoruz. Cumhuriyet hepimizin bildiği gibi bir kazanım, hepimizin bildiği gibi güzellik, bir fazilet ve bir erdem. Bu kazanımların üzerine ne katabiliriz gayreti içerisindeyiz. Rabbim bizden sonraki nesillere emanet edilen cumhuriyeti de payidar etsin. İnşallah bizden sonraki nesillerde 2. ve 3. yüzyılları görsünler. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalsın. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” diye konuştu.
Program, ünlü ses sanatçısı Ayfer Vardar’ın konserinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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