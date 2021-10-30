Kayseri´de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de evde arkadaşlarıyla çıkan kavgada tabancayla vurulan O.A., ağır yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Cumali Sokak´ta meydana geldi. O.A. ile B.B.Ö. ve M.F.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada O.A., tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı O.A.´yı Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırdı. B.B.Ö. ve M.F.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-10-30 12:41:50



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