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2 blok 73 dairenin temeli Battalgazi Mahallesi'nde atıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Hızlı trende kredi görüşmeleri son aşamasında"

İHA

2 blok 73 dairenin temeli Battalgazi Mahallesi'nde atıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Hızlı trende kredi görüşmeleri son aşamasında"

Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi'nde yapımına başlayacağı 2 blok 73 daireden oluşan kentsel dönüşüm projesinin temelini attı.
Temel atma programına AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Hülya Atçı Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve meclis üyeleri katıldı. Melikgazi’nin kentsel dönüşüm çalışmalarının Türkiye’de örnek ve referans olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün temelini attığımız bu 2 bloğun hemen tamamlanmasını ve bu bölgenin çehresinin değişmesini temenni ediyorum. Burada Özhaseki Bakanımızla başlayan ve Memduh Başkanımızla devam eden hizmet atağı devam ediyor. Biz burada çok hizmet yaptık. Son iki ay içinde hem otopark hem yol hem yaya yolu olarak hizmetler yapıldı. Battalgazi Bulvarımızı yenileyerek hizmete açtık. Bugünde tam 21 milyon liralık yatırımı hayata geçiriyoruz. Şuanda Kazım Karabekir, Anbar ve Küçükali Mahallesinde devam eden projelerimize Yıldırım Beyazıt ile bir yenisini ekliyoruz. Şimdi de burada yeni bir proje hayata geçiyor. Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alması ve daha konforlu yerlerde yaşaması için çalışıyoruz. 2023 yılının Mayıs ayı gibi bu bloklarımızı tamamlamayı düşünüyoruz. Kayseri modeli ile bilinen bir şehir bir marka olduk. Şehircilik açısından en önde gösterilen belediyelerden bir tanesi. Hizmet açısından yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Melikgazi’nin yapmış olduğu kentsel dönüşüm çalışmaları Türkiye’de örnek gösteriliyor. 2 blok 73 daireden oluşan kentsel dönüşüm projemizin hayırlı olmasını dilerim" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "İnşallah içimizi ısıtan bu hizmetlerle yol alacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak daha güzel günlere inşallah kavuşacağız. Kayserimiz, büyükşehirlerin konforunu yaşatan, hepimizin gurur duyduğu bir şehir. Böyle bir şehirde yaşadığımız için Allah'a şükrederek elbette ki insanımızın, ülkemizin kıymetini bilelim. Bu gördüğümüz tepeler tamamen gecekondularla doluydu. Apartmanlar, Melikgazi Belediyemiz tarafından yapıldı. 8 bin civarında hak sahibine sosyal konut dağıtıldı. Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, kimsenin evini başına yıkmadan, insanımızı incitmeden bu hizmetleri sürdürmeye devam ettik. Amacımız, insanı yaşat ki devlet yaşasın" şeklinde konuştu. Binaların kazasız belasız yapılmasını temenni eden Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Melikgazi Belediyesi’nin yine güzel bir işe daha imza attığını söyleyerek, projenin hayırlı olmasını diledi. Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel konuşmasında, “Şehrimizin bu güzel semtlerinde bir kentsel dönüşüm projesi daha hayata geçiyor. Kayserimiz kentsel dönüşüm çalışmalarında çok öncelerden projeler yapan bir il. İnsanların rızasını alarak dönüşüm yapmak çok önemli. Kazasız belasız tamamlanmasını, hak sahibi kardeşlerimizin sağlıkla oturmasını diliyorum. Hayırlı olsun” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise “Temelini atacağımız binaların kazasız belasız bitmesini diler, içinde oturacakları bu evlerin kendilerine hayırlı olmasını temenni ederim. AK Parti belediyeciliği olarak zora talip olduk. Ve birçok mümkün olmayan hizmeti hayata geçirdik. Bu güzel projenin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” diye konuştu.

"Ankara'ya hızlı tren işi başlayacak ve bunu da ölmeden göreceğiz"
Kayseri'ye yapılacak olan hızlı tren ile ilgili de bilgiler veren Özhaseki; "30 yıl önceki Kayseri'yi ve çevresindeki illeri bir düşünün. Kayseri, içlerinde parlayan yıldız gibi. En çok yatırımı burası almıştır. Millet Bahçesi'ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, havaalanındaki genişletmeyi Ulaştırma Bakanlığımız yapıyor, Belsin'den Şehir Hastanesi'ne giden hattı Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Allah'ın izniyle hiç kimse endişe etmesin, bizim kendi iktidarımız döneminde Ankara'ya hızlı tren işi başlayacak ve bunu da göreceğiz ölmeden Allah'ın izniyle. Kredi görüşmeleri son aşamasında. Şu anda karşılıklı yazışmaları biz de Büyükşehir Belediye Başkanımız da takip ediyor. Orada bulunan kredinin faizleri tartışılıyor. Haliyle krediyle yapılacak bir iş, 1 milyar dolarlık bir iş. Her bir aşamasını cumhurbaşkanımız da bizlere soruyor, biz de takip ediyoruz. Taş üzerine taş koyandan Allah razı olsun ama niyeti bozuk, militanlarla düşüp kalkan, bu vatanın bölünmesini, parçalanmasını isteyen insanları da Allah'a havale ediyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından dualar eşliğinde projenin temelleri atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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