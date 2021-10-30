Dağcılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tırmandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dağcılık İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Zafer Tırmanışı başarıyla tamamlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Erciyes dağında düzenlenen Zafer Tırmanışına toplamda 33 dağcı katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Zafer Tırmanışını başarıyla tamamlayan dağcıları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.