Festivalde 51 çeşit patates yemeği tanıtıldı 'Topraktan Sofraya Niğde Patates Festivali' düzenlendi

Niğde’de 'Topraktan Sofraya Niğde Patates Festivali' düzenlendi. Festivalde 51 çeşit patates yemeği tanıtıldı.

Niğde Valiliği, belediye ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 'Topraktan Sofraya Niğde Patates Festivali'nin ilki gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şeflerin hazırladığı 51 çeşit patates yemeği tanıtıldı ve ücretsiz patates cipsi ile patates ve elmalı dondurma ikram edildi. Festivalde konuşan Vali Yılmaz Şimşek; “Marka Kent Niğde Projesini hayata geçirdiğimizde bir karar daha almıştık. Her ay bir festival düzenleyerek '12 ay 12 festival' dedik. Maalesef pandemi nedeni ile bunu bir süre ertelemek mecburiyetinde kalmıştık. İşte bugün aldığımız kararı uygulama zamanının geldiği düşüncesi ile startı yine adı Niğde'siz anılmayan, Niğde’nin markası olan Niğde patatesinin festivalini düzenleyerek vermiş oluyoruz. Dünyanın en önemli besin kaynaklarından birisi olan patates, ülkemizde de en fazla üretilen ve tüketilen besinlerin başında gelmektedir. Ülkemizin toplam patates üretiminin yüzde 13'ü Niğde de gerçekleşmektedir. İlimiz patates üretimi bakımından Türkiye 1.'sidir. Böylesine önemli bir değeri tanıtmamız gerekiyor. Tanıtım yaparken de ilk önceliğimiz marka değerimizi arttırıp marka kent olma yolunda hızla ilerlemektir. Bu festivale vatandaşlarımızın, özellikle de Niğde’de yaşayan ve farklı illerde ikamet eden Niğdelilerin sahip çıkması çok önemli. Bizler elimizden gelen desteği veriyoruz. Ancak kamu eliyle yapılan işler desteklenmedikçe bir yere kadar ilerler. Bizler öncülük etsek te halkın desteği ile bu tür etkinliklerden daha fazla verim elde edileceğini düşünüyorum. Bu nedenle festivalin geleceği için toplumun her kesiminin sahip çıkması oldukça önem taşıyor. İnanıyorum ki bugün birincisini düzenlediğimiz bu festivalimiz daha sonraki yıllarda artan coşkuyla ve katılımla daha da büyüyerek devam eder. İnşallah bu festivalimiz beklediğiniz amaçlara hizmet eder ve Niğde’nin tanıtan eksikliğini bir nebze giderilmiş olur” dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise “Marka Kent Niğde çalışmaları 34 yıl önce başlamıştı şükürler olsun bizde Niğde’yi markalaştırmak adına önce Niğde’yi ülkemize daha sonra dünyaya tanıtmak adına projelerimize başladık. Bu festivalimiz bu projenin ilk adımı olacak ilk meyvesini almış olacağız sizlerle birlikte. Aslında 2 yıl önce planlamıştık her ay Niğde’miz de bir festival yapacaktık ama maalesef araya pandemi girdi ara vermek zorunda kaldık. Ama pandeminin rahatlaması ile birlikte Niğde’miz de marka şehir kapsamında ilk festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Niğde de bugün patates festivalini yapıyoruz. Patates herkes için çok değerli, bu 'yüzden sarı altın' diyoruz. Niğde’nin sarı altını patatesi hem değerini artırmak adına hem de dünyaya tanıtmak adına gerçekten bu festival çok önemli bugün aramızda çok kıymetli şeflerimi var. Dünyaca ünlü şeflerimiz aramızda inşallah bugün Niğde patatesini dünyaya tanıtacaklar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da, Niğde'nin patates üretiminde birinci sırada olduğunu vurgulayarak; “Marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Niğde'mizde her ay festival sözü başkanımız verdi. Bu festivallerle İç Anadolu'nun incisi olan Niğdemizi çok daha geliştirip daha güzel yerlere getireceğiz. Niğde patates üretiminde birinci. Lahana ve çavdar üretiminin de de ilk sırada yer alıyor. Diğer taraftan Niğde'yi elmasıyla ve kuru fasulye üretimiyle tanıyoruz. Tarımın bel kemiği niteliğinde olan Niğde'nin çok daha güzele ve iyiye gideceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından halk oyunu gösterisi sunuldu ve patatesin tarihsel sürecinin anlatıldığı videosu izletildi.

Programda daha sonra kurdele kesen Vali Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, AK Parti Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve diğer protokol üyeleri, Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yerli patates çeşitlerini inceledi, şeflerin hazırladığı 51 çeşit patates yemeği tanıtıldı. Festival kapsamında, patatesin toprak sofraya uzanan serüveninin fotoğraflarla anlatıldığı serginin açılışı yapıldı.

