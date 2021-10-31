Kayseri Süper Amatör Küme Buğdaylıspor: 0 - Kocasinan Şimşekspor: 3

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Süper Amatör Küme 20212022 futbol sezonun ilk müsabakası oynandı. Sümer Stadı'ndaki maçı Kocasinan Şimşekspor 30 kazandı. Sarı siyahlı takıma 3 puanı getiren golleri Abdulkadir Söyler attı.

Stat: Kayseri Sümer

Hakemler: Necati Selçuk Şahin xxx, Osman Baruk xxx, Mehmet Koç xxx

Buğdaylıspor: Alpaslan x, Mehmet Dikmen x, Sami İnkayası x (Dk.62 Vedat Erbekler x), Ahmet Polat x, Ubeydullah Gün x, Osman Karapınar x, İbrahim Çalış x, Muhammed Ali Uzunoğlu x (Dk.68 Samet Aydın x), Aşkın Okur x (dk.80 Bekir Gürbüz x), Kubilay Çeçen x, Ahmet Kırlı x

Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş xxx, Abdülkadir Söyler xxx, Furkan Yiğit Yılmaz xx, Halil Yönlü xx, Karahan Karahan xx (Dk.78 Mehmet Teke x), Mustafa Bulut xxx (Dk.60 Buğrahan Düğen x), Ümit Ergüner xxx, Berkay Arı xx (Dk.60 Samet Bozkurt x), Emircan Yıldırım xx, Halil Aladağ xxx

Goller: Abdulkadir Söyler Dk. 66, 80 (penaltı) ve 86 (Kocasinan Şimşekspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.