Develi Belediyespor deplasmanda kazandı

Türkiye Voleybol Federasyonu ekiplerinden Develi Belediyespor, ligin 4.haftasında deplasmanda Hatay ekibi Erzin Yeşilkent Spor’u 30 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor Hatay deplasmanından galibiyetle döndü. Rakibine set vermeden yenen Develi Belediyespor üst üste ikinci galibiyetini alırken ligdeki ise üçüncü galibiyetini aldı.
Salon: Hatay Erzin Spor Salonu
Hakemler: Rıfat Tatar xx, Doğan Kalkan xx
Hatay Erzin Yeşilkent Spor: Doğukan Kuyucu x, Uluşcan Altay x, Fatih Murat Örnek x, Kemal Can Sunay x, Ali Özgür x, Rıdvan Karataş x, Mehmet Kom, Barış Bıyıklı x, Emirhan Ulutaş, Mahmut Elmasoğlu x, Kusay Arslan x, Oğuzhan Altıntaş x
Develi Belediyespor: Gökhan Çatal xx, Mert Tetik xx, Hasan Balcıoğlu xx, Tarık Hepsen xx, Anıl Tokat xx, Selim Sultan Arıman xx, Fatih Ürün xx, Bünyamın Aslan xx, Alexandr Kovalev xx, Pires Dos Reis xx, Yusuf Erdem xx, Berkan Eryüz xx, Oktay Tetik xx, Çağatay Durmuş xx
Setler:
1.Set: 2025
2.Set:1525
3.Set1125
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.