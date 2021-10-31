Ertuğrulgazi Mahallesi’nde kentsel dönüşüm başladı

Kocasinan Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projelerinden biri daha hayata geçiyor. Kocasinan Belediyesi tarafından dönüşüm çalışmaları kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 2 Kasım 2021 Salı günü saat 14.00’de kat karşılığı ihalesi gerçekleştirilecek. Ertuğrulgazi Mahallesi’nde kentsel dönüşüm alanını yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölgeyi, Kocasinan’a ve Kayseri’ye yakışır hale getireceklerini ve ilçeye yeni bir hüviyet kazandıracaklarını söyledi.

Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yapılması planlanan çalışmaları sahada inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümü ve kentsel yenilemeyi imarsız yapıların çözüme kavuşturulması için yaptıklarını vurguladı. İhaleye katılma çağrısında bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Ertuğrulgazi Mahallemizdeki kentsel dönüşüm alanı içerisindeyiz. Burada kentsel dönüşüm yapılaşması için ilk ihalemizi, 2 Kasım Salı Günü gerçekleştireceğiz. Kocasinan’ın ihtiyaç olan her bir noktasında kentsel dönüşüm veya kentsel yenileme çalışmalarını yürütüyoruz. Kocasinan’ımızı yenilemeye, değişime ve dönüşüme devam ediyoruz. Bu bölgeyi dönüşümle birlikte yeni bir kent parçasını hazırlamış olacağız. Dönüşümle eski yapılar yıkılacak ve bölgenin ihtiyacı olan ne varsa çözüme kavuşturacağız. Bölgeyi, Kocasinan ve Kayseri’mize yakışır hale getireceğiz. Hedefimiz; ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, Kocasinan’ı baştan aşağı yenilemektir. Bu vesileyle dönüşüm çalışmalarımız, hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa etmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

Öte yandan 2 Kasım 2021 Salı günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek olan kat karşılığı ihalenin şartname ve eklerinin Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nden temin edinilebileceği gibi 0(352) 222 70 00 numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.