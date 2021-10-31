Meme kanserine ‘Pembe yaka kurdelesi’ farkındalığı

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Kayseri Özel Dünyam Hastanesi’nde 1 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte personeller tarafından hastalara hasta hakları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca hastalara çiçek dağıtımı yapılarak, meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacı ile de pembe yaka kurdelesi takıldı.

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