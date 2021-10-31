Yaş hurma tezgahlardaki yerini aldı

Yaş hurma, Kayseri’de semt pazarlarında yerini aldı.

Kentin farklı bölgelerinde her gün kurulan semt pazarlarında hurma, 10 ila 12 TL civarında fiyata satılıyor. Pazarcı Furkan Mağara, “Hurma ve muz 1012 TL arasında satılırken, mandalina 34 TL arasında satılıyor. Şu anda mandalinanın tam sezonu, 2 TL civarında olması lazım ama maalesef normalin üzerinde 4 TL’ye satılıyor. Sebzelerde ise her bütçeye uygun domates var. 3 TL’den 67 TL’ye kadar fiyatı değişiyor. Sivribiberler 34 TL, kıl biberler 7 TL ile 10 TL arasında değişiyor. Hurmanın fiyatının düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü uzak yerlerden geliyor. Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinden geliyor” dedi.

En taze ürünlerin pazarlarda bulunduğunu, bu nedenle vatandaşların pazarları tercih etmelerinin kendilerine faydalı olacağını ifade eden Mağara, “Marketteki fiyatlar uygun değil. Biz ürünü seçtirmiyoruz, market seçtiriyor diye orayı tercih edenler var ama buraya gelen meyve ve sebzeler günlük ve taze oluyor. Pazarlar daha mantıklı. Vatandaşlarımız pazarları tercih etsinler” ifadelerini kullandı.

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