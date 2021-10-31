Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

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Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 21 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Thiam kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Viviano’da kaldı.

54. gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Kolovetsios’un vuruşunda topu kaleci çıkardı.

64. dakikada serbest vuruşta topu başına geçen Emrah Başsan’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

74. dakikada Onur Bulut’un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gavranovic’in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 11

89. dakikada Biglia’nin serbest vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı çıkardı.

90+3. dakikada Cardoso’nun ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Thiam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 21



Stat: Kadir Has

Hakemler: Burak Şeker xx, Ali Saygın Ögel xx, Selahattin Altay xx

Kayserispor: Lung xx, Carole xx (Cardoso dk. 71 xx), Majit xx, Kolovetsios xx, Onur xx, İbrahim xx, (İlhan Parlak dk. 61 xx) Campanharo xx (Mane dk. 86 ?), Kemen xx, Emrah xx (Gökhan dk. 86 ?), Thiam xxx, Gavranovic xx

Yedekler: Bilal, Attamah, Mustafa Pektemek, Emre Demir, Yasir

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Caner Erkin xx (Ahmed Musa 90+1 ?), Zukanovic xx, Burak xx, Luckassen xx, Biglia xx, Emre Mor xx (Jure Balkovec dk. 66 x), Bertolacci xx (Kerim Frei dk. 79 x), Jimmy Durmaz xx (Aksel dk. 79 x), Borini xx, Pesic xx (Karamoh dk. 79 x)

Yedekler: Utku, Efe, Tunay Torun, Vato, Adnan

Teknik Direktör: Francesco Farıolı

Goller: Bertolacci (dk. 23) (Fatih Karagümrük), Gavranovic (dk. 74), Thiam (dk. 90+3) (Kayserispor)

Kırmızı kartlar: Luckassen (dk. 60) (Fatih Karagümrük), Onur Bulut (dk. 88) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Biglia, Viviano, Borini (Fatih Karagümrük), Kemen (Kayserispor)

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