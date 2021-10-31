Bellona Kayseri Basketbol - Hatayspor: 93-94

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) -

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Ahmet Murat Arıkanlı, Haldun Çoban

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 2, Meltem 2, Sevgi 10, Derin, Williams 30, Sventroaite 18, Gizem, Helin 7, Slocum 24

HATAYSPOR: Wiley 34, Gorini 7, Büşra Akbaş 8, Ayşegül 5, Büşra Akgün 2, Bahar 10, Brown 26, Elif 2

1'İNCİ PERİYOT: 21-19

İLK YARI: 51-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-71

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3'üncü haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Hatayspor'a 94-93 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 34 sayı ile Wiley olurken; ev sahibi takımda ise Williams 30 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-10-31 18:54:44



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