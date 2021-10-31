Mehmet Özhaseki: Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Özhaseki: Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu

DHA

Mehmet Özhaseki: Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu


Berna Gözbaşı: Galibiyeti destek olan herkese hediye ediyorum 
İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Yukatel Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbayı ile Onursal Başkan Mehmet Özhaseki, açıklamalarda bulundu. Berna Gözbaşı, "Bugünkü galibiyetİ hem destek olan herkese, hem teknik heyete ve her şeye rağmen taraftarımıza hediye ediyorum" ifadelerini kullanırken, Mehmet Özhaseki, "Bu bizim için ilaç gibi oldu. İnşallah bundan sonra da galibiyetler devam eder" dedi.
MEHMET ÖZHASEKİ: KEYİFLİ BİR GALİBİYET OLDU
Yukatel Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Biraz zor oldu ama keyifli de bir galibiyet oldu. İşin sonunun iyi olması önemli. Bayağı zorluk ve sıkıntı çekildi. Streslere girdik. Oyun heyecanı ile ara ara hakeme, ara ara oyunculara kızdık. Neticesinde galip gelmek dünyanın en güzel şeyi. Bugün bir tarafta oynamak isteyen Kayserispor vardı, diğer tarafta da özellikle golden sonra belki oyunun içinde olan ama ahlaki olmayan oyun tarzı ortaya konuldu. Yere yatan 15 dakika kalmıyor. Topu dışarı atıp oynatmamak adına her şeyi yapıyor. Bakmak lazım top oyunda kaç dakika kaldı. Keşke böyle değil de kora kor bir mücadele yapılsa ve skor ne olursa ortaya çıksaydı. İzleyenler olarak bizler de bundan keyif alsaydık. Kayserispor'un bir kaç maç sonra galip gelmesi hepimizi sevindirdi. Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu. İnşallah bundan sonra da galibiyetler devam eder" açıklamasında bulundu.
"OYUN İÇİNDE HOCAYA BU YAPILMAZ"
Kayserisporlu taraftarların teknik direktör Hikmet Karaman'a yönelik istifa tezahüratlarına değinen Özhaseki, "Üzüldüğüm bir şey var. Taraftar grubundaki genç arkadaşlarıma sesleniyorum; Ben onların ağabeyi yaşındayım, babası yaşındayım. Rica ediyorum. Oyun içinde hocaya bu yapılmaz. Doğru bir şey değil. Seyirci istediğini söyler. İstediği tezahüratı yapar ama eğer biz Kayserisporluysak ve Kayserispor'un başarısını istiyorsak bizim burada sonuna kadar destek olmamız lazım. Takım 1-0 gerideyken gol atıp beraberliği yakalamış ve arkasından da müthiş bir mücadele örneği gösterirken hepimize düşen hocaya destek olmak, takıma destek olmak. Tezahürat etmek, canlandırmak, motive etmek ve neticesinde galip gelmek. Ben çok şaşırdım ve yadırgadım. Futbolcu da gelir gider, hoca da gelir gider. Ama böyle tribün olaylarıyla bir yere varılmaz" ifadelerinu kullandı. 
BERNA GÖZBAŞI: GALİBİYETİ DESTEK OLAN HERKESE HEDİYE EDİYORUM
Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Ligde her takımın inişi çıkışı oluyor. Biz de son dönemde zorlu rakiplerle oynadık. Bugün alınan 3 puan takımın motivasyonu açısından çok önemli. Bilindiği üzere takımımızın önemli isimlerinden Mensah sezonu kapatacak kadar ciddi bir sakatlık geçirdi. Bugünkü skor onun morali açısından da önemliydi. Kendisine bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerimi sunmak istiyorum. O haliyle geldi 90 dakika maçı ayakta izledi ve maç sonunda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Duygusal anlardı. Bugünkü galibiyeti hem destek olan herkese, hem teknik heyete ve her şeye rağmen taraftarımıza hediye ediyorum."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları
-Berna Gözbaşı'nın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-10-31 19:02:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bellona Kayseri Basketbol - Hatayspor: 93-94
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol - Hatayspor: 93-94
Üzerindeki toz hırsızı ele verdi İkametten hırsızlık yapan şahıs bina önünde yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Üzerindeki toz hırsızı ele verdi İkametten hırsızlık ...
Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük (EK ...
KAYMEK, ‘Şuurlu Gençlik’ projesiyle gençleri geleceğe hazırlıyor
YEREL HABERLER KAYMEK, ‘Şuurlu Gençlik’ projesiyle gençleri geleceğe ...
Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük ...
Atılay Canel: “Hakemlerin niyetlerini anlamak çok zor”
YEREL HABERLER Atılay Canel: “Hakemlerin niyetlerini anlamak çok ...
Hikmet Karaman: “Haklı galibiyet aldık”
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: “Haklı galibiyet aldık”
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Fatih ...
KAYMEK 'Şuurlu Gençlik' Projesiyle gençleri geleceğe hazırlıyor
YEREL HABERLER KAYMEK 'Şuurlu Gençlik' Projesiyle gençleri geleceğe ...
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk ...
Yukatel Kayserispor - Vavacars Fatih Karagümrük (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - Vavacars Fatih Karagümrük ...
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Fatih ...
Yaş hurma tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Yaş hurma tezgahlardaki yerini aldı
Meme kanserine ‘Pembe yaka kurdelesi’ farkındalığı
YEREL HABERLER Meme kanserine ‘Pembe yaka kurdelesi’ farkındalığı
112 kilo uyuşturucu ile yakalandı; aldığının iki katına satacakmış
YEREL HABERLER 112 kilo uyuşturucu ile yakalandı; aldığının iki ...
Ertuğrulgazi Mahallesi’nde kentsel dönüşüm başladı
YEREL HABERLER Ertuğrulgazi Mahallesi’nde kentsel dönüşüm başladı
KİGDER’den öğrenciler yararına ‘Cumhuriyet Konseri’ KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu: “Konserimizden gelen parayla öğrencilerimize yardım edeceğiz”
YEREL HABERLER KİGDER’den öğrenciler yararına ‘Cumhuriyet ...
Develili kuaför, saç ve konsept tasarımında Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER Develili kuaför, saç ve konsept tasarımında Türkiye ...
TBB’den Melikgazi'ye bir ödül daha
YEREL HABERLER TBB’den Melikgazi'ye bir ödül daha
Amatör kümede sezonun ilk golü Abdulkadir'den
YEREL HABERLER Amatör kümede sezonun ilk golü Abdulkadir'den
Amatörde ilk maçı Necati Selçuk Şahin yönetti
YEREL HABERLER Amatörde ilk maçı Necati Selçuk Şahin yönetti
Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel: "Kayseri futbolu yeniden doğdu”
YEREL HABERLER Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel: "Kayseri futbolu ...
Mutlu Önal: "Sümer Stadı'nda gece maçı oynanacak"
YEREL HABERLER Mutlu Önal: "Sümer Stadı'nda gece maçı oynanacak"
Melikgazi Belediyespor evinde kaybetti
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor evinde kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.