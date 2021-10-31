Kayseri'de kamyonet devrildi: 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

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Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA) KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde kamyonetin devrildiği kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Niğde'den Kayseri istikametine giden Hakkıcan Koçak (23) yönetimindeki 01 AGP 127 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyonetin sürücüsü ile birlikte yanında ve kasasında bulunan A.A. (53) eşi E.A.(43) çocukları H.A. (11), C.A. (9), F.A. (8) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine çağırılan ambulansla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Metin DEĞİRMENCİ

2021-10-31 23:05:59



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