Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona kayseri Basketbol: 93 - Hatayspor: 94

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Necati Şaşmaz: Hepimiz için hayırlı olsun

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Bellona Kayseri Basketbol, ligin 3.haftasında sahasında ağırladığı 9493 mağlup oldu.



Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx, Haldun Çoban xx

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde x (2), Brooque Williams xxx (30), Egle Sventoraite xx (18), Helin Boybeyi xx (7), Destiny Slocum xxx (24), Meltem Topaloğlu x (2), Sevgi Tonguç xx (10), Derin Kaya x, Gizem Tüzün x

Hatayspor: Aaryn Willey xxx (34), Maddalena Gorini xx (7), Büşra Akbaş xx (8), Ayşegül Günay Aladağ xx (5), Büşra Akgün x (2), Bahar Çağlar Ökten xx (10), Kalani Brown xxx (26), Elif Emirtekin x (2)

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