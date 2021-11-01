Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta tamamlandı 1.haftada 34 gol atıldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 20212022 sezonu hafta sonu oynanan 1. hafta müsabakaları ile başladı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında hafta sonu 10 karşılaşma oynadı ve 1. hafta geride kaldı. 1. haftada oynanan 10 müsabakada tam 34 gol atıldı. 1. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:
Amarat GençlikBaşakpınar Belediye: 21
Hacılar ErciyessporKayseri Şekerspor: 23
OSB AtletiksporTalas Anayurtspor: 21
GültepesporKocasinan Ülküspor: 10
Özvatan GençlikSanayi Esnafspor: 33
Erciyes Esen MakineKayseri Yolspor: 10
Kocasinan ŞimşeksporBuğdaylıspor: 30
Erciyes ReşadiyeKayseri Gençlerbirliği: 01
Kayserigücü FKKayseri Yavuzspor: 81
EsentepesporTomarza Belediyespor: 20
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.