Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta tamamlandı 1.haftada 34 gol atıldı

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Kayseri Süper Amatör Küme'de 20212022 sezonu hafta sonu oynanan 1. hafta müsabakaları ile başladı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında hafta sonu 10 karşılaşma oynadı ve 1. hafta geride kaldı. 1. haftada oynanan 10 müsabakada tam 34 gol atıldı. 1. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:

Amarat GençlikBaşakpınar Belediye: 21

Hacılar ErciyessporKayseri Şekerspor: 23

OSB AtletiksporTalas Anayurtspor: 21

GültepesporKocasinan Ülküspor: 10

Özvatan GençlikSanayi Esnafspor: 33

Erciyes Esen MakineKayseri Yolspor: 10

Kocasinan ŞimşeksporBuğdaylıspor: 30

Erciyes ReşadiyeKayseri Gençlerbirliği: 01

Kayserigücü FKKayseri Yavuzspor: 81

EsentepesporTomarza Belediyespor: 20

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