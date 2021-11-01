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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talasgücü Belediyespor galibiyetle başladı

İHA

Talasgücü Belediyespor galibiyetle başladı

Talasgücü Belediyespor, ligin 1.haftasında deplasmanda Abdulvahabi Gazispor’u 40 mağlup etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta mücadele eden Talasagücü Belediyespor sezona galibiyetle başladı. Sarı lacivertliler ligin ilk haftasında deplasmanda Abdulvahabi Gazispor’u net bir sonuçla yenmeyi başardı. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Talasgücü Belediyespor, her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 40'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertli takıma Abdulvahabi Gazispor karşısında galibiyeti getiren golleri Muhammed Özdemir (3) ve Tayfun Yanar kaydetti.

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