4. Kitap Fuarı kitapseverlerle buluşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Türkiye’nin ziyaretçi rekoruna sahip kitap fuarlarından Kayseri Kitap Fuarı’nın dördüncüsü, 312 Aralık tarihlerinde kitapseverlerle buluşuyor.

Önceki yıllarda ziyaretçi rekoru kırılan ve alanında örnek gösterilen Büyükşehir Belediyesi 4. Kayseri Kitap Fuarı, yine aynı coşku ve verimlilikle aralık ayında kitapseverlerle buluşacak. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşecek olan 4. Kitap Fuarı’nda 270’den fazla yazar, 200’ün üzerinde yayınevi, 3 milyonu aşkın kitap ve 798 binden fazla ziyaretçi hedefleniyor. Birbirinden ünlü ve sevilen yazarları Kayseri Kitap Fuarı’nda ağırlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, bu konuda da okurları, kitap kurtlarını ve tüm Kayserilileri fuara davet ediyor.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bu kapsamda okuyan ve okutan şehir olarak bilinen kadim kent Kayseri’yi bilimin, ilimin, kitaplarla dolu kütüphanelerin merkezi yapma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

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