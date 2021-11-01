Hürriyet MTAL Galibiyetle Başladı

2. Lig 4. Grupta mücadele eden Hürriyet MTAL Spor Kulübü; Konya deplasmanında Gezlevi Spor Kulübünü 30'lık net bir skorla yenerek grup liderliğini eline geçirdi.

Kulüp Antrenörü Metin Tutum yaptığı açıklamada, "Oynadığımız oyundan çok memnunuz, genç bir kadro ile çıktığımız bu yolda sporcularımızın da tecrübe kazanarak çok güzel başarılar elde edeceğiz" dedi. Kulüp Genel koordinatörü Fuat Kalay ise; "2. Lig playoff yolunda güzel bir deplasman galibiyeti aldık. Genç ve yetenekli kadromuzla çok daha güzel işler başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu Hürriyet MTAL Spor önümüzdeki haftayı bay geçecek. 3. Hafta Konya Büyükşehir Belediye spor ile Kayseri'de karşılaşacak.

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