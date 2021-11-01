Talas'ta geri dönüşüm projesi başlatıldı

Talas Belediyesi, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) öğrencileri ile birlikte 'Geri Dönüşüm Efsane Olacak' başlıklı sıfır atık projesi başlattı. Proje kapsamında belediye yetkilileri tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

KAYÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Kulübü tarafından ‘Tersine Lojistik’ dersi kapsamında gerçekleştirilen programda Talas Belediyesi’nin yürüttüğü geri dönüşüm çalışmaları anlatıldı. Programda ayrıca belediye tarafından yapılan sıfır atıkla ilgili uygulamalar değerlendirildi. Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuncay Çelik, Talas Belediyesi’nin sıfır atık projesine her türlü desteği sağladığının altını çizerek, “Öğrencilerimizin çok güzel bir düşüncesi vardı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Bey de bu güzel düşünceye destek verdi. Zaten Talas Belediyesi sosyal sorumluluk projelerinin neredeyse tamamına destek veriyor. Lojistik Kulübü öğrencilerimiz belediyemizle görüştü ve belediyemizde maddi manevi tüm desteği sağlıyor. Biz de bundan mutlu olduk. Biz, Başkan Yalçın’a müteşekkiriz. Öğrencilerimiz de bundan memnun oldular.” dedi.

Daha sonra düşüncelerini aktaran Lojistik Kulübü akademik danışmanı Dr. Ahmet Ayhan da Talas Belediyesi’nin kendilerinden gelen geri dönüşüme destek talebine anında karşılık verdiğini ifade etti. Belediye tarafından üniversite kampüsünde geri dönüşüm noktaları oluşturulduğunu belirten Ayhan, verilen destekten dolayı Talas Belediyesi’ne teşekkür etti. Belediyenin verdiği katkıdan memnuniyet duyduklarını ifade eden Uluslararası Ticaret ve Lojistik öğrencisi Çiğdem Tanrıverdi de Talas Belediyesi’nin kendilerine atık toplama ve geri dönüşüm konusunda destek verdiğine dikkat çekti. Benzer düşünceleri dile getiren bir diğer öğrenci Beyza Yirmidokuz da Talas Belediyesi’nin projeyi sahiplenerek isteklerini yerine getirdiğini belirtti ve verdiği katkılardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

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