Gazeteci Yazar Yükse Kalkan, 'Kurtuluş Savaşı'nda Kayseri'yi' anlattı

Gazeteci Yazar Yüksel Kalkan'ın 'Kurtuluş Savaşı'nda Kayseri' isimli kitabı çıktı.

Gazeteci Yüksel Kalkan; Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi, kimlerle görüştüğü ve Kayseri'nin Kurtuluş Savaşı'nda verilen milli mücadeleye olan katkısının anlatıldığı kitap hakkında bilgiler vererek; "Katıldığım bir yarışmada birincilik aldım. Okuyucu çok sevdi. Bunu kitaplaştıralım dedik. Bu kitabı iki bölüme ayırdık. Birincisi Atatürk'ün 19 Aralık 1919'da Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi, buradaki milli mücadele çalışmaları ve ayrıca şunu söylemek isterim; Atatürk'ü İstanbul'dan Samsun'a getiren Bandırma Gemisi'nin kaptanının Kayserili olduğu. Atatürk'ün Kayseri'de kimlerle görüştüğü, nasıl bir yol izlediği anlatılıyor. İkinci bölümde ise bilinmeyenler var. Kitap okunduğu zaman sanıyorum ki 'böyle miymiş' diyecekler. Birincilik ödülü alan eseri kitap olarak yazmayı kendimize şiar olarak gördük, çok da güzel oldu" ifadelerini kullandı.

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