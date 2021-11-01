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ERÜ Rektörü Çalış: "Turkovac'ın birkaç ay içerisinde acil kullanıma girmesini ümit ediyoruz" Yerli aşının geliştirildiği ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Faz-3 çalışmasında gönüllü bulmakta sıkıntı çekiyoruz" "Milli aşımızın olmasının ne kadar önemli olduğunu son süreçte yaşıyor ve görüyoruz"

İHA

ERÜ Rektörü Çalış: "Turkovac'ın birkaç ay içerisinde acil kullanıma girmesini ümit ediyoruz" Yerli aşının geliştirildiği ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Faz-3 çalışmasında gönüllü bulmakta sıkıntı çekiyoruz" "Milli aşımızın olmasının ne kadar önemli olduğunu son süreçte yaşıyor ve görüyoruz"

Yerli aşı Turkovac'ın geliştirildiği Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Turkovac'ın birkaç ay içerisinde acil kullanıma girmesini ümit ettiklerini söyleyerek, faz3 çalışması kapsamında gönüllü bulmakta sıkıntı çektiklerini söyledi. Dünyada aşı milliyetçiliğinin olduğunu kaydeden Çalış, "Milli aşımızın olmasının ne kadar önemli olduğunu son süreçte yaşıyor ve görüyoruz" dedi.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış, üniversitelerinde geliştirilen yerli aşı Turkovac'ın durumu hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yerli aşıda devam eden faz3 çalışmasının belirli bir noktaya geldikten sonra acil kullanım onayı almasını beklediklerini dile getiren Çalış, "Cumhurbaşkanımız G20 zirvesinde Turkovac’tan yine bahsetti. Tüm insanlığa sunacağımızı ifade etti. Biz Erciyes Üniversitesi olarak bundan gurur duyuyoruz. Şuanda faz3 çalışmaları devam ediyor. 2 doz Sinovac aşısı olanların gönüllü olarak 3. Dozu Turkovac olması konusunda ayrı bir çalışma devam ediyor. Bu çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah yakın bir zamanda en azından faz3 çalışmasında belirli bir aşamaya geldikten sonra hızlı bir şekilde acil kullanıma geçeceğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızda, sağlık bakanımızda klinik çalışmalarının son aşamaya geldiğini ifade ettiler. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Birkaç ay içerisinde acil kullanıma girer diye ümit ediyoruz" diye konuştu.

"Biz Turkovac aşımıza çok güveniyoruz"
Aşının faz3 çalışmalarında gönüllü bulmakta sıkıntı çektiklerini dile getiren Rektör Çalış, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Buradan bir kez daha gönüllülerimizi davet etmek istiyorum. Faz3 çalışmasında gönüllü bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Buradan hiç aşı olmamış vatandaşlarımızı gönüllü olmaya davet ediyoruz. Çünkü ne kadar çok gönüllümüz olursa faz3 çalışması o kadar hızlı bitecek. Ayrıca 2 doz Sinovac’tan sonra 3. Doz Turkovac çalışmasına daha çok gönüllü geldiğini görüyoruz. En azından bu aşama çok hızlı geçer ve rapel dozda hızlı bir şekilde acil kullanıma girer diye ümit ediyoruz. O yüzden hem faz3 çalışmaları için hiç aşı olmamış ve hastalanmamış gönüllülerimizi bekliyoruz. Bu çok önemli. Hem Turkovac için hem de aşı olmaları için çok önemlidir. Biz Turkovac aşımıza çok güveniyoruz. Zaten şuanda ek çalışmalarımızda devam ediyoruz" dedi.

"Turkovac’ta faz1 ve faz2 sonuçları çok iyi"
Korona virüsün varyantlarına karşıda çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Çalış, "Turkovac'ın faz1 ve faz2 çalışmalarının iyi olması bizi çok ümitlendiriyor. Ayrıca çeşitli varyantlarda ortaya çıktı. Fazla bulaşıcı olması ve ölü sayılarını artırması nedeniyle alfa ve delta varyantı bizi çok yordu, tüm dünyayı çok yordu. Biz bu konuda da Erciyes Üniversitesi’nin projesi kapsamında 23 tane çalışma yürütüyoruz. Alfa varyantı ile ilgili etkili olduğunu ortaya koymuştuk. Ayrıca şuanda delta varyantını da izole ettiğimizi kamuoyuna duyurmuştuk. Ayrıca biz faz2 çalışmalarında 3. doz aldığımız 50 gönüllümüz var. Bunların serumlarıyla da hem orijinal suş olan Wuhan suşu hem Alfa hem de Delta varyantını karşılaştırıyoruz. İnşallah yakın zamanda bunların sonuçları da ortaya çıkacak. Bu aşamada Turkovac’ın varyantlara olan etkisini de araştırıyoruz. Zaten alfa varyantı ile çok güzel sonuçlar elde ettik. Delta varyantı da ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"Milli aşımızın olmasının ne kadar önemli olduğunu son süreçte yaşıyor ve görüyoruz"
Tüm dünyanın aşıya ulaşması gerektiğini belirten Çalış, dünyanın yüzde 90'ının aşılanmasıyla beraber pandemiden kurtulacağını dile getirerek, "Tüm dünyanın aşıya ulaşması gerekiyor. Maalesef aşı milliyetçiliği var. Aşı bu konuda silah kadar önemlidir. Milli aşımızın olmasının ne kadar önemli olduğunu son süreçte yaşıyor ve görüyoruz. O yüzden gerçekten Turkovac aşısı ile gurur duyuyoruz. İnşallah biran önce acil kullanıma geçer ve tüm insanlığa, tüm vatandaşlarımıza kullanılır hale geçer diye ümit ediyoruz. Aşılanmanın artmasıyla hastaneye yatış oranlarında özellikle aşı olmayanlarda artış var. Aşılanma belli bir yaştan başlayıp aşağıya doğru geldiği için şuanda gençlerde ve çocuklarda hastaneye yatış oranı görüyoruz. Aşının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki birkaç yıl çok önemli. Tüm dünya aşılanırsa bu pandemiden kurtulacağımızı ümit ediyorum. Belki bir grip aşısı gibi kronik hastalarda veya birkaç yıl sonra belli bir yaşın üzerindeki hastaları her yıl aşılamak gerekebilir. Önümüzdeki 23 yıl çok önemli. İnsanların rapel dozlarla aşılanması gerekiyor. Buna dikkat edersek ve dünyanın en azından yüzde 8090’ı aşılanırsa biz bu pandemiden kurtuluruz. Sonrasında grip gibi yeni varyantlarda olsa yeni aşılar geliştirilerek aynı grip gibi sadece kronik hastaların ve belli yaşın üzerindeki kişilerin belki aşılanması gerekebilecek. Bir çeşit gribe dönecek diye ümit ediyorum ama önümüzdeki birkaç yıl çok önemli" şeklinde konuştu.
Çalış ayrıca, "Turkovac aşısı inşallah acil kullanıma girerse o zaman rapel dozları hangi doz olursa olsun yapabilecekler. Sinovac’ın ardından rapel doz çalışmaları devam ediyor. Birkaç ay içerisinde Bıontech aşısı olanlara da rapel doz olarak Turkovac yapılacağını biliyorum. 3. Dozu farklı bir aşı olduğunu antikorun daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Biz o yüzden çalışmalara devam ediyoruz. Faz3 çalışması Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürürken bizde Turkovac aşımızın birçok alternatifini ve varyantlarına karşı etkisini araştırıyoruz. Serumlarda hem Wuhan suşunun hem alfa hem de delta varyantının nötralizan antikorlarına bakacağız. Bu oldukça önemli bir bulgu olacak. Bunu tespit ettiğimizde aşımızın ne kadar kaliteli olduğunu bir kez daha ortaya koyacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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