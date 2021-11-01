U19 Gelişim Süper Ligi 1.Hafta Yukatel Kayserispor-Fatih Karagümrük: 1-3

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Yukatel Kayserispor U19 Takımı, ligin 1. haftasında evinde Fatih Karagümrük’e 31 mağlup oldu.

U19 Gelişim Süper Ligi 1.haftasında Yukatel Kayserispor evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sümer Stadı’nda oynanan müsabakada rakibine 31 mağlup olan SarıKırmızılılar sezona mağlubiyetle başladı.



Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Volkan Oğuz x, Abdulkadir Keğin xx, Oğuzhan Bahçıvan xx

Yukatel Kayserispor U19: Abdulkadir Taşdan x, Berak Eskin x, Muhammed Eren Arıkan x, (Yusuf Tuna Erakay xc dk 65), Enes Koçoğlu x, (Seyit Cem Gökberk Karagöz x dk 65), Talha Karataş x, Alperen Elmas x, (Eray Tokat x dk 65), Emin Can Uysal x, (Muhammed Bilal Soylu x dk 59), Mehmet Eray Özbek x, (Halil Can Durmuş x dk 84), Berkan Aslan x, Talha Sarıaslan x, Hamza Şahbaz x

Fatih Karagümrük U19: Burak Emre Arkan xx, Fatih Mehmet Ekinci xx, Süha Keleşoğlu xx, Nihat Koç xx, Kağan Köroğlu xx, Yusuf Talha Kökce xx, Tayyarcan Aytekin xx, Ömer Faruk Gümüş xx, (Hakan Akgül x dk 52), Cemil Devrim xx, (Batuhan Türkmen x dk 46Ali Rıza Aslan xx, Yiğit Altıntaş xx, (Erdem Aydın x dk 73)

Goller: Muhammed Bilal Soylu dk.85 (Yukatel Kayserispor U19), Nihat Koç dk 47 (pen), Tayyarcan Aytekin dk 60, Ali Rıza Aslan dk 90 (Fatih Karagümrük U19)

Sarı Kartlar: Enes Koçoğlu, Hamza Şahbaz (Yukatel Kayserispor U19), Ömer Faruk Gümüş, Tayyarcan Aytekin (Fatih Karagümrük U19)

Kırmızı Kart: Yusuf Talha Kökçe dk 88 (Fatih Karagümrük U19)

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