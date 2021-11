Develispor 90+9’da güldü

Develispor ilk kez mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig’de ilk galibiyetini aldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3.Grup ekiplerinden Develispor 10 geriye düştü maçta rakibi Suvermez Kapadokyaspor’u 87.dakikada Sadık Yücel ve 90+9.dakikada Yakup Can Yazgan’ın golleri ile 21 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.



Stat: Develi İlçe Stadı

Hakemler: Kemal Savaş xx, Mertcan Demir xx, Mahmut Ekici xx

Develispor: Osman Kuş xx, Oğuz Kaan Hösük xx, Furkan Ulus xx, (Selim Başev dk.82 x), Resul Ekrem Turhan xx, Emre Korkmaz xx, Osman Murat Öksüz xx, Yakup Can Yazgan xx, Muhammed Fatih Demirezen xx, (Sadık Yücel dk.80 xx), Mehmet Sönmez xx, Erkan Atçı xx, Turgay Aydoğan xx (Zafer Kılıç dk.74 x )

Suvermez Kapadokya Spor: Eyüp Bekâr x, Batuhan Necioğlu x, Ahmet Turan xx, Samet Efe Balçık x, Umut Şafak x, Hasan Kaya x, İsmail Salman x, Ömercan Ahenk xx, Volkan Zemen x, Ahmet Şahin x, Hakan Akyol x

Goller: Sadık Yücel dk.87, Yakup Can Yazgan dk.90+9 (Develispor) Ömercan Ahenk dk.47 (Suvermez Kapadokya Spor)

