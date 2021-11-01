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Kayseri Emniyetspor Kulübü sporcularından büyük başarı İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi sporcuları 17 madalya kazandı

İHA

Kayseri Emniyetspor Kulübü sporcularından büyük başarı İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi sporcuları 17 madalya kazandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi sporcuları katıldıkları Minikler Kayseri İl Seçmesi Şampiyonasında 17 madalya kazandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi kapsamında 2324 Ekim 2021 tarihleri arasında Talas Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılan Minikler Kayseri İl Seçmesi Şampiyonasına Kayseri Emniyetspor Kulübü de katıldı. 23 sporcu ile turnuvaya katılan kulüpten 6 sporcu birincilik derecesi ile altın madalya, 6 sporcu ikincilik derecesi ile gümüş madalya, 5 sporcu da üçüncülük derecesi ile bronz madalya olmak üzere 17 madalya kazandı.
Genel klasmanda ise Kayseri Emniyetspor Kulübü takım halinde 1’incilik kupası kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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