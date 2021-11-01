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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç ve İl Başkanı Çopuroğlu'ndan havalimanı incelemesi

İHA

Başkan Büyükkılıç ve İl Başkanı Çopuroğlu'ndan havalimanı incelemesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte 8 milyon yolcuya hizmet etmesi hedeflenen ve Kayseri için büyük önem taşıyan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç, “8 milyon kişi kapasiteli bir havaalanı terminal binası yapılıyor. Şu anda inşaat oranı yüzde 40’larda. Kayseri’ye yakışan bir proje hızla yükseliyor” dedi.
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi’nin inşaat çalışmalarını ilk günden bu yana titizlikle takip eden Başkan Büyükkılıç, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte inşaat çalışmalarında gelinen noktayı yerinde inceleyerek, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Kayseri Müdürü Fatih Türkoğlu, Proje Müdürü Kaan Şengürkan ve Proje Kontrol Sorumlusu Fatih Yıldırım’dan bilgiler aldı.
Başkan Büyükkılıç ve İl Başkanı Çopuroğlu, beraberindeki heyet ile birlikte iş güvenliği açısından baret ve iş yeleği giyerek, inşaatı gezdi.
İnşaat çalışmalarının son katında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Bu güzel çalışmayı Kayseri’mize kazandıran başta talimatları ile Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

“BU BİNAMIZ İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ YILSONUNA DOĞRU FAALİYETE GEÇMİŞ OLACAK”
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı çalışmalarının harıl harıl devam ettiğini, inşaat oranının yüzde 40’larda olduğunu belirterek, “Sayın Ulaştırma Bakanı’mızın açıklamalarından hatırlanacağı üzere 8 milyon kişi kapasiteli bir havaalanı terminal binası yapılıyor. Bu binamız önümüzdeki yılsonuna doğru faaliyete geçmiş olacak. Şu anda inşaat oranı yüzde 3740’larda. Dolayısıyla hızla seyrediyor, herhangi bir sıkıntı yok. Burada 37 bin metrekarelik bir inşaat alanı iken 51 bin metrekareye ulaştı. Aynı zamanda otopark ile ilgili 4 katlı otoparkımız ilave edildi. Kayseri’ye yakışan bir proje böylece hayata geçmiş olacak. Ben emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum, Kayseri’ye ne yapsak yakışır” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ NÜFUSUNUN 5 KATI YOLCU TAŞIYACAK BİR HAVAALANININ YANINDAYIZ”
AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu da, projenin hayata geçmesiyle birlikte Kayseri nüfusunun 5 katı kadar yolcu taşınacağını vurgulayarak, “Yüzde 38’i tamamlanmış bir hava alanı projesinin şu anda son katındayız. Güzel, teknik, işi bilen teknik ekiplerle beraber yürüyen, inşallah seneye teslim olacağını düşündüğümüz bu havaalanı, 2022’nin sonunda kullanılmaya başlanacak. Kayseri nüfusunu 5 katı yolcu taşıyacak bir havaalanının yanındayız. Otoparkı ile apronları ile körükleri ile her şey düşünülmüş” diye konuştu.

“MEMDUH BAŞKANIM ÇOK UĞRAŞTI”
Başkan Büyükkılıç’ın çok uğraşlar verdiğini ifade eden Çopuroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Allah izin verirse şimdiden uluslararası şirketler Kayseri’deki yolcu sayısını artırabilmek adına görüşmeler yaptığını, hem Memduh Başkanla yaptığı görüşmelerden hem de basından ziyadesiyle takip ediyoruz. Bizim gidip onlara ‘Kayseri’mize ilave seferler koyun’ demek yerine onların gelip bize ilave seferler koymak için talepte bulunması Kayseri’nin yükselen bir değer olduğunu bir kez daha gösteriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Memduh Başkanım çok uğraştı bu iş ile. Gayret etti. Son dönemde Ulaştırma Bakanı’mızın 2023 yılındaki ödeneğinin 2022 yılına alınması da bu işin ateşleyici bir fişeği oldu. Allah izin verirse seneye bugünlerde buralarda yolcuların inip bindiğini görmek mümkün olacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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