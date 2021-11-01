Hakkında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aralarında hakkında 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile birlikte 21 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Yavuzlar, Kayabaşı, Battalgazi,Fevzioglu Mahallelerinde ve farklı adreslerde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; hakkında 'Kamu Kurum veya kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık' suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S., hakkında 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 2 yıl 3 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y., hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 21 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ü işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.