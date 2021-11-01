Hakkında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aralarında hakkında 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile birlikte 21 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Yavuzlar, Kayabaşı, Battalgazi,Fevzioglu Mahallelerinde ve farklı adreslerde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; hakkında 'Kamu Kurum veya kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık' suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S., hakkında 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 2 yıl 3 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y., hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 21 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ü işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.