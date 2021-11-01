Clas4 Lupus nefriti ve Aspergilloz hastası taburcu oldu

Kayseri Şehir Hastanesi’nde Clas4 Lupus nefriti ve Aspergilloz hastası, yaklaşık 6 ay süren tedavinin ardından taburcu oldu.

Clas4 Lupus nefriti ve Aspergilloz tanısı ile yaklaşık 6 aydır Kayseri Şehir Hastanesi’nde yatarak tedavi gören Ahmet Dursun taburcu oldu. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Çocuk Nefroloji, Çocuk Yoğun Bakım, Çocuk Enfeksiyon ve Çocuk Romatoloji hocalarımız başta olmak üzere kliniğimizdeki tüm asistan ve hemşire arkadaşlarımızın özverili takibi ile taburcu etmenin mutluluğunu paylaşmak istiyoruz. Hepimizin çok sevdiği Ahmet’e bundan sonraki hayatında, başarılarla dolu sağlıklı yıllar diliyoruz. Geçmiş olsun Ahmet, yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Dursun'un sağlığına kavuşmasında emek veren doktorlar ve ailesi, pasta keserek bu anı kutladı.

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