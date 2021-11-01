Üreticiden halka ‘Ucuz 7 Gün’

Kayseri'de Sun Fuarcılık tarafından 17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘En Ucuz 7 Gün’ etkinliği misafirlerine kapılarını açtı.

Dünya Ticaret Merkezi’nde 7 gün sürecek olan etkinlikte, temel gıda ihtiyacından giysiye kadar vatandaşların bütün ihtiyaçlarına cevap verecek ürün yelpazesi yer alıyor. Uygun fiyatlarla ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçladıklarını söyleyen Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Mehmet Saçmacı; “Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda ‘En ucuz 7 gün’ sloganı ile bugün başlayan etkinliğimiz 7 Kasım akşamına kadar devam edecek. Burada her şeyi üreticiden tüketiciye doğrudan temin etmek için mücadele ediyoruz. Birinci kalite limonun 2 TL’ye satıldığı, birinci kalite muzun 8 TL’ye satıldığı, patatesin 2, soğanın 1 TL’ye satıldığı bir etkinlik. Elma ağacının 3 yıl garantili ve 25 TL’ye satıldığı fuar alanında direkt tüketiciye hizmet vermeye çalışıyoruz. Şu an toplam 100 civarında firma var burada. Bunun 2025 tanesi botanik firması, yarısı kadarı tekstil ve el sanatları, 30 civarında yöresel ürünler var. 1 Kasım’da açılan ve 7 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek olan etkinliğimize bütün hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.

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