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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 17 kişi gözaltında

DHA

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 17 kişi gözaltında


KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 17 kişi gözaltı alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Örgütle bağlarını koparmadıkları, illegal yollardan kaçak olarak ülkeye giriş yapıp Kayseri'ye geldikleri ve deşifre olmamak için kimlik çıkarmadıkları belirlenen Irak uyruklu 17 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütünün talimatları doğrultusunda ülkeye giriş yapan DEAŞ üyesi kişilere kalacak yer temin ettikleri tespit edildi. Evlerdeki aramada örgütsel materyaller ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)
2021-11-02 09:49:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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